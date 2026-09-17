Primicia | Mario Cruz será el director de Unidad de Regulación Financiera (URF) del Ministerio de Hacienda

Mario Cruz será el nuevo director de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según conoció en primicia Valora Analitik.
Cruz es economista de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con un MBA y una maestría en Finanzas de la Universidad de los Andes, además de una maestría en Economía de la Universidad Nacional, en curso. Es bilingüe y tiene experiencia en los sectores público y privado.
Su trayectoria también está relacionada con los sectores de seguros, seguridad social y finanzas, así como con áreas de derecho económico, políticas públicas y macroeconomía. Además, ha ejercido como docente en programas de pregrado y posgrado en materias como Macroeconomía, Política Económica, Principios de Economía Gerencial y Crecimiento Económico.
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Cruz también cuenta con experiencia como vicepresidente técnico de Acemi y en la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), donde ocupó los cargos de director de Vida y Personas y director de Seguridad Social. Además, fue jefe de Planeación y de Estudios Sectoriales del Ministerio de Salud y Protección Social, asesor de la Comisión Séptima del Senado y de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. También se desempeñó como analista financiero del Banco de Bogotá.
¿Qué hace la URF?
La Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera es una unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Hacienda que tiene como función preparar la regulación que posteriormente expide el Gobierno Nacional en materias como la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cambiaria.
La entidad también realiza estudios económicos y jurídicos, prepara proyectos normativos, emite conceptos sobre iniciativas regulatorias, apoya la elaboración de proyectos de ley y realiza análisis de impacto y seguimiento de las normas dentro de sus competencias.
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