 Buena noticia para el bolsillo: la inflación en Colombia se habría estabilizado en septiembre

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Buena noticia para el bolsillo de los colombianos: la inflación se habría estabilizado en septiembre

La inflación en Colombia sigue en riesgo de subir y terminar el año en el 7 %. Esto se sabe.

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la inflacion en colombia se estabiliza
Imagen: Generada con IA de Gemini

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Luego de que la inflación en Colombia repuntara al 6,24 % en agosto y superara las expectativas de los analistas locales, las proyecciones se centran ahora en el comportamiento del indicador al cierre de este año.

Un informe del equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana muestra que el IPC mensual habría sido del 0,32 % en septiembre, mientras que la variación anual se mantendría prácticamente estable en el 6,25 %.

inflacion en colombia pega con fuerza
Imagen: Generada con IA de Gemini

El resultado de la inflación en Colombia estaría explicado, principalmente, por los alimentos y los servicios, efecto parcialmente compensado por la moderación de la inflación de los energéticos dentro del grupo de regulados.

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Por el lado de los servicios, “estimamos una inflación mensual del 0,32 %, inferior al 0,36 % registrado un año atrás, impulsada principalmente por los arriendos, las comidas fuera del hogar y los servicios de educación. Con ello, la inflación anual se desaceleraría del 7,17 % al 7,12 %”.

Lo otro que le quita presión a la inflación en Colombia

En el caso de los bienes, se registraría una inflación mensual del 0,35 %, frente al 0,31 % de un año atrás, impulsada por los aumentos en los productos farmacéuticos, los artículos de limpieza y las bebidas alcohólicas.

“No obstante, la apreciación acumulada del peso continuaría moderando los precios de los vehículos, los electrodomésticos y los celulares. Así, la inflación anual aumentaría ligeramente del 3,29 % al 3,33 %”, añade el reporte.

Banco de la República habla de la inflación
Imagen: Generada con IA de Chat GPT

Finalmente, para los regulados se prevé una variación mensual del 0,22 %, inferior al 0,37 % registrado un año atrás, explicada principalmente por el aumento de las tarifas de agua y educación pública, efecto parcialmente compensado por las menores tarifas de electricidad y gas.

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“Con ello, la inflación anual se desaceleraría del 6,77 % al 6,61 %, interrumpiendo una tendencia de aceleración que se mantuvo durante siete meses consecutivos”, concluye el análisis.

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