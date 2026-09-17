Ahora | Proyección de inflación para cierre de 2026 en Colombia es la más alta en tres años: encuesta BanRep

La Encuesta Mensual de Expectativas de analistas económicos del Banco de la República dejó ver una proyección de inflación para diciembre de 2026 que no solo se acerca a los cálculos más pesimistas del mercado, sino que es la más alta desde finales de 2023.
De acuerdo con el ejercicio, los expertos estiman que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) seguirá escalando lo que resta del año hasta rondar el 6,8 % en el último mes de 2026.
La inflación de septiembre, cuyo dato oficial se conocerá el 7 de octubre, también se movería al alza desde el 6,25 % visto en agosto hasta un 6,33 %, de acuerdo con la mediana de las respuestas.
Recibe nuestro boletín en tu correo
De hecho, el registro mensual de septiembre podría ser uno de los más altos del año, si llega al 0,40 % calculado en promedio por los analistas consultados en el sondeo del banco central.
Sin embargo, los pronósticos para diciembre de 2027 son optimistas y siguen descendiendo. En la versión más reciente de la Encuesta Mensual de Expectativas se apuntó a un 5,06 % cuando el mes pasado se esperaba un 5,09 %. Sin embargo, estas cifras contrastan con una proyección del 4,76 % a inicios de año.
Y a cinco años (agosto de 2031) se espera que la inflación se mueva alrededor del 3,4 %.
Tasas podrían llegar al 12,25 % en diciembre
En línea con el repunte de la inflación, los analistas económicos anticipan que la tasa de intervención del Banco de la República seguirá moviéndose al alza para final de año, y podría llegar al 12,25 % en la sesión de diciembre. Además, le apuntan a que permanecerá en dicho nivel hasta abril de 2027 y luego entraría en una senda bajista que en las proyecciones más lejanas (a 24 meses) estima tocar el 9,25 %.
Esto significa que en la Junta Directiva del miércoles 30 de septiembre y también en la del viernes 30 de octubre los codirectores optarían en su mayoría por mantener inalterada la tasa de interés de referencia en el 12 %, donde se ubica desde julio de este año.
Sin embargo, algunos expertos que representan a los fondos de pensiones o a las corporaciones ven viable que el emisor opte por un aumento de hasta 75 puntos básicos (pb) en las tasas este mismo mes y de hasta 50 pb el mes siguiente, pero ellos son minoría.
—