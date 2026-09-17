Junta de Ecopetrol anunciaría hoy a Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de la empresa

La Junta Directiva de Ecopetrol, la empresa más importante de Colombia, se reúne este jueves, 17 de septiembre, para escoger al nuevo presidente de la compañía en medio del cambio de gobierno de Abelardo de la Espriella.
Joaquín Gutiérrez, el asesor de confianza del presidente, será quien ocupe el cargo, para lo cual se espera un anuncio oficial de parte de la empresa durante esta jornada.
Lo anterior se daría luego de que el directorio eligiera a Carlos Suárez, asesor de De La Espriella, como nuevo presidente de la Junta Directiva y dos días después de que la Asamblea cambiara a todos los miembros de dicho organismo.
Joaquín Gutiérrez, perfil del que sería nuevo presidente de Ecopetrol
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Gutiérrez, estratega y jefe de la campaña que llevó a De la Espriella a la Casa de Nariño, es visto como el hombre de absoluta confianza del presidente, aunque su reto podría ser liderar la recuperación de la empresa más importante del país.
Es administrador de empresas de la Universidad del Norte y tiene una especialización en gerencia de salud. Su trayectoria profesional ha estado marcada por la gestión organizacional y el sector privado, pero carece de experiencia previa en el sector de hidrocarburos.
En el pasado, Gutiérrez trabajó en la Fiscalía como asesor de Mario Iguarán. En 2006, se vinculó a la firma De La Espriella Lawyers como subgerente, cargo que ocupó hasta 2009. También es empresario, dueño de Desarrolladora Salguero, una constructora de proyectos de lujo en Bogotá, y tiene inversiones en el sector salud a través de la clínica Santa Mónica en Barranquilla.
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