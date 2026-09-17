Los temas que marcarán la agenda del Congreso de Andesco

Del 23 al 25 de septiembre, el sector de servicios públicos se dará cita en una nueva edición del Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), un espacio en el que se abordarán las soluciones y estrategias para retomar el dinamismo de esta industria y contribuir al desarrollo del país.
En conversación con Valora Analitik, Camilo Sánchez, presidente del gremio, habló sobre las principales discusiones que se plantearán en el evento y las acciones que viene adelantando Andesco para garantizar la prestación y el acceso a los servicios básicos en el territorio nacional.
¿Cuáles son los temas clave que se discutirán en el Congreso de Andesco de este año?
Este año tendremos un evento muy importante para todo el sector empresarial y de servicios públicos, porque se rompe un ciclo negativo que tuvimos durante cuatro años, donde teníamos que estar a la defensiva y se adormeció el sistema de inversión porque se cambiaron las reglas de juego. Hoy sentimos algo totalmente distinto.
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En ese contexto, vamos a tener la participación de ministros técnicos que conocen el sector y que no están haciendo populismo, sino verdaderamente trabajando para poder tener los mejores servicios y hacer las mejores inversiones, porque en nuestro sector las inversiones no son para uno o dos años, sino para 20, 30 y 40 años, por lo cual la seguridad jurídica y la técnica son fundamentales.
Así que será un congreso disruptivo y se darán muchos anuncios para que nuevamente se retome el dinamismo que se había perdido.
Este año la Unión Europea (UE) es uno de los invitados de honor. ¿Qué puede aprender Colombia de su experiencia?
La UE es muy importante porque la mayoría de nuestros sectores tienen grandes empresas inversionistas de allá. Tenemos compañías de energía, gas, agua potable, saneamiento básico y TIC que tienen sus matrices en esos países.
También nos están contando parte de lo que han hecho anticipadamente. Como Colombia hace parte de la OCDE, es muy importante podernos comparar y revisar lo que viene hacia el futuro. Hablaremos, además, de los apagones que se dieron en Europa y que estamos tratando de evitar aquí en el territorio nacional, y de cómo la tecnología va a ser fundamental.
¿Cuáles son las expectativas del sector frente al nuevo Gobierno en materia de políticas públicas? ¿Han tenido acercamientos?
Estamos trabajando de la mano y esa es una de las cosas más importantes.
Voy a compartir algunos ejemplos. El primero es el trabajo mancomunado con el ministro de Vivienda. Después del terremoto, estamos trabajando simultáneamente en mesas, no solamente para la reconstrucción del país, sino para solucionar los problemas que nos dejaron del pasado.
Lo mismo estamos haciendo con la ministra de Minas y Energía para buscar soluciones frente al tema de Air-e, el fenómeno de El Niño, estar pendiente de los subsidios que no se han pagado, la opción tarifaria y lograr una gran cantidad de oferta de energía, que es la que realmente se requiere para evitar un apagón en el país.
En lo que se refiere a TIC, estamos haciendo la tarea. La ministra va a estar con nosotros en el congreso y vamos a hablar de cómo la tecnología va a ser el pivote para unir los diferentes servicios públicos, ayudar al cierre de brechas y lograr consolidar los sectores más importantes para nivelar socialmente al país.
Por otro lado, con los ministerios de Hacienda y del Interior estamos trabajando alrededor de las consultas previas y sobre los recursos priorizados en el Presupuesto Nacional para evitar el apagón financiero y que Air-e se convierta en un dolor de cabeza nacional.
¿Y en temas de saneamiento qué se ha discutido?
En el caso de agua potable y saneamiento básico, vamos a hablar de los marcos tarifarios, donde el gobierno anterior hizo algo verdaderamente inaudito: aprobar una semana antes de salir, por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), el marco tarifario de aseo.
Un marco tarifario significa un riesgo porque puede durar cinco o diez años vigente y, si es malo, puede apagar un sector y acabarlo. En ese tema ya estamos trabajando directamente con la viceministra de Agua Potable y el ministro de Vivienda.
Tras el terremoto, Andesco activó protocolos para garantizar la continuidad de los servicios básicos. ¿Cuál es el balance de la situación?
Primero, hay que aplaudir no solamente a los funcionarios, que de verdad son un ejemplo a seguir. Muchos de nuestros operarios también sufrieron consecuencias en el terremoto; sus familias y sus casas se vieron afectadas. Sin embargo, salían a trabajar al otro día para entregar nuevamente el servicio público disponible en esos rincones más afectados.
También a nuestras empresas, que hicieron el plan padrino. Grandes compañías apadrinaron a empresas más pequeñas en las regiones y mostraron que teníamos un trabajo mancomunado, sentándonos a hacer mesas de ayuda con gobernadores, alcaldes y el Gobierno.
Los usuarios son nuestra razón de ser y nosotros tenemos claro que tenemos que tener el mejor servicio. Lo hemos demostrado ya en dos catástrofes: en esta que acabamos de vivir con el terremoto y durante la pandemia, momentos verdaderamente críticos en los que salimos adelante gracias a que nuestras empresas habían hecho las inversiones y trabajamos de la mano con el sector público.
Andesco presentó una demanda ante el Consejo de Estado por el marco tarifario que presentó el gobierno anterior. ¿Cómo avanza ese proceso?
En Andesco jamás habíamos demandado un marco tarifario, pero en esta situación teníamos que mostrar que no se había tenido en cuenta la realidad del sistema. Que no era serio en un marco tarifario donde se ponen mayores obligaciones decirle al país que se iban a bajar las tarifas y, lo más triste, que no se habían estudiado las consecuencias de lo que se estaba aprobando en ese momento.
Ahora tenemos que mostrarles a los colombianos que, gracias a lo que estamos haciendo, vamos a evitar un colapso en agua potable y saneamiento básico y, de la misma manera, vamos a evitar que Air-e se convierta en el problema más grande para la economía y el país. Porque tenemos que hacer inversiones gigantescas, necesitamos seguridad jurídica, respeto a la jurisprudencia y técnicos que conozcan del tema.
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Y desde la perspectiva del gremio, ¿qué debería revisarse o incluirse dentro del marco tarifario?
Lo más importante es la seriedad, la técnica y la transparencia.
Primero, hay que trabajar de la mano con las empresas para tener las cifras reales y a partir de eso construir el modelo, porque no puede ser que esté diseñado para que se haga lo contrario de lo que verdaderamente dicen las cifras.
Hay que hacer cambios tecnológicos muy importantes y no se estaban dando los pesos relativos que corresponden. No es lo mismo generar residuos o tener rellenos sanitarios o parques ambientales industriales en Chocó, La Guajira o Bogotá. Tenemos que tener un diferencial y hacerlo de una manera verdaderamente técnica.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) tiene que ser nuevamente una institución técnica que estudie los procesos sin ideología de por medio, como lo tienen que ser la CREG y la CRC, tanto en energía como en TIC.
En medio de las alertas sobre un posible apagón, ¿cuál es la visión de Andesco sobre la situación energética del país?
Primero, fue una muerte anunciada. Nosotros llevábamos más de un año diciéndoles a los ministros que iba a existir un gran fenómeno de El Niño. Pero además, que íbamos a tener un descalce entre la oferta y la demanda de energía y que teníamos deudas de subsidios y la situación de Air-e. Y esos problemas no se estaban atendiendo.
Aquí tengo que aplaudir a nuestros empresarios, a las empresas térmicas, a SPEC y a cada una de nuestras hidroeléctricas, que han hecho la tarea. Porque no podemos repetir historias nefastas de perder la soberanía energética.
No disminuyó el consumo de gas, carbón ni petróleo. Otros países asumieron lo que nosotros estábamos produciendo y sí tuvimos un daño económico y social en Sucre, La Guajira y muchos lugares del país donde dejamos de producir lo que teníamos que producir.
¿Cuáles son las acciones clave de la hoja de ruta que plantea Andesco para garantizar la seguridad energética?
Primero, hay algo muy importante que los colombianos deben entender acerca de por qué este cambio con este Gobierno podría hacer la diferencia, no solamente por la seguridad jurídica, sino por la confianza inversionista.
Colombia va a empezar a competir con Venezuela, porque Venezuela vuelve a ser un jugador importante en las relaciones geopolíticas de América. Ahí tenemos que evitar que los inversionistas se vayan para Venezuela; que se vayan algunos, pero que muchos se queden en Colombia sabiendo que aquí tienen una posibilidad muy grande.
Segundo, tenemos que volver a hacer de Ecopetrol una fuerza fundamental para tener ingresos importantes para la inversión social, pero además para recuperar la soberanía energética del país.
Tercero, tenemos que hacer ahorro de energía en este momento. El Gobierno anterior solo en sus últimos días anunció que teníamos que ahorrar, pero todavía necesitamos una estrategia más fuerte. Es necesario porque en este momento tenemos un descalce del 4 % y más entre la demanda y la oferta y, por eso, hoy tenemos apagones programados que se llaman cortes programados, y que ya se han denunciado en la Costa Norte y en la Costa Pacífica del país, donde tenemos que trabajar muy de la mano.
Además, tenemos que tener claro que hay que destinar del Presupuesto Nacional a pagarles a las térmicas, porque van a generar el 55 % de la energía firme del país. También tenemos que terminar la Línea Colectora porque es la que requerimos para traer energía eólica y solar desde La Guajira.
¿Y para terminar ese proyecto qué se necesita?
Para eso tenemos que cambiar las licencias previas y hacer un proceso importante, como lo viene diciendo el ministro del Interior, para poder tener un ‘fast track’ ambiental.
Aquí no es que no vayamos a cumplir las normas ambientales. Lo que tenemos que hacer es generar bienestar. Nuestras empresas no son contaminadoras, son empresas serias que hacen inversiones muy importantes en este proceso.
También tenemos que trabajar en otro tema clave: la transmisión. Bogotá tiene riesgos de apagones no solamente por la falta de energía, sino porque solo tenemos una línea de transmisión. Así que Colombia tiene que seguir avanzando. Tenemos que diligenciar y avanzar en muchos proyectos porque necesitamos que la oferta crezca. Si hay oferta superior a la demanda, eso hace que bajen los precios.
Por eso, desde Andesco estamos muy interesados en seguir estando en las mesas de concertación y llegando a acuerdos para que podamos ser sostenibles.
¿Hay algún otro tema que quiera destacar de cara al Congreso y al trabajo de Andesco?
Desde Andesco tenemos ahora 10 eventos en los departamentos y ciudades intermedias, y eso es muy importante porque hace que se mueva el corazón de la economía regional, que la gente se sienta verdaderamente tenida en cuenta y que no sean promesas, sino resultados.
Vamos a trabajar y estamos haciéndolo con técnicos. Nuestros usuarios tienen que entender que nosotros no queremos subir las tarifas. Sufrimos cada vez que las tarifas se incrementan y en este momento del fenómeno de El Niño mucho más, porque sabemos las situaciones que se están viviendo.
Lo que más queremos es que rápidamente pasemos este semestre para que podamos volver a tener una situación distinta y mayor oferta que demanda.
Así que ahí vamos a estar y estamos muy contentos de tener este congreso, donde vamos a tener más de 4.000 personas hablando la verdad. Aquí no hablamos con carreta. No estamos pidiendo ni que suban las tarifas ni que bajen las tarifas, sino que verdaderamente tengamos las mejores decisiones para tener servicios públicos que nivelen socialmente en cada uno de los rincones del país.
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