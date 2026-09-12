La marca de sonido JBL refuerza su apuesta por Colombia

Colombia está ganando peso dentro de la estrategia de crecimiento de JBL en Sudamérica. La compañía de sonido, que completa 80 años en el mercado, asegura que ve mayores oportunidades en el país, por lo que está aumentando sus inversiones y desarrollando nuevas iniciativas para acercar la marca a los consumidores.
Anderson Oliveira, marketing director de Harman para Sudamérica (matriz de JBL), explicó que esta región representa un crecimiento importante para la compañía a nivel mundial y que Colombia tiene una consideración especial dentro de ese escenario.
“Colombia es muy particular para nosotros porque vemos más oportunidades ahí. Entonces, estamos invirtiendo cada vez más justamente en Colombia”, afirmó Oliveira.
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La apuesta se está traduciendo en nuevos espacios de experiencia junto con clientes y socios comerciales, además de un mayor trabajo de difusión.
La compañía también cuenta con comercio electrónico y redes sociales, con una estrategia de comunicación adaptada a las particularidades del consumidor colombiano.
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JBL llega a 80 años en la industria de sonido
Esta expansión ocurre mientras JBL conmemora 80 años de trayectoria, periodo en el que la marca ha acompañado diferentes transformaciones en la manera de producir y consumir música.
La compañía nació en 1946 de la mano de James B. Lansing y posteriormente participó con sus equipos en eventos musicales como los primeros festivales Woodstock.
Con el paso del tiempo, JBL amplió su portafolio y se adaptó a cambios como la transición de los CD y dispositivos de almacenamiento al streaming.
La compañía también mantiene una apuesta por el desarrollo de nuevos productos, con énfasis en batería, diseño y experiencia de usuario. Oliveira señaló que algunas de las funcionalidades incorporan inteligencia artificial para mejorar aspectos como la ecualización del sonido y permitir nuevas formas de interacción con los equipos.
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