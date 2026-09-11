GEB comienza proceso para listarse en Nueva York: viene aprobación de accionistas

El Grupo Energía Bogotá (GEB) avanza en una propuesta que busca ampliar las alternativas para la negociación internacional de sus acciones. La Junta Directiva de la compañía autorizó la convocatoria de una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, en la que se someterá a consideración la posibilidad de registrar sus títulos ante las autoridades del mercado de valores de Estados Unidos.
La decisión fue adoptada durante una sesión extraordinaria de la Junta Directiva. De acuerdo con la información divulgada por el GEB, los accionistas deberán pronunciarse sobre la autorización para adelantar el registro internacional de las acciones ante la United States Securities and Exchange Commission (SEC), entidad responsable de la supervisión y regulación del mercado de valores estadounidense.
GEB analiza un programa de ADR para sus acciones
La propuesta contempla, además, la posibilidad de realizar un listamiento de los títulos del Grupo Energía Bogotá en una bolsa de valores de Estados Unidos mediante un programa de American Depositary Receipts (ADR).
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Este mecanismo permite que las acciones de una compañía extranjera estén representadas mediante certificados negociables en el mercado estadounidense. De concretarse, la operación abriría una alternativa adicional para que inversionistas internacionales puedan acceder a los títulos del GEB.
La compañía precisó que los documentos y la información relacionados con la propuesta serán puestos a disposición de los accionistas a través de su página web oficial, dentro de los términos establecidos para la convocatoria de la Asamblea General de Accionistas.
De esta manera, la decisión sobre el eventual proceso de registro y negociación en Estados Unidos quedará en manos de los accionistas durante la reunión extraordinaria.
La discusión sobre una eventual presencia del GEB en el mercado estadounidense ocurre en un contexto en el que la estructura accionaria de la empresa también tendrá cambios.
La Alcaldía de Bogotá tiene previsto enajenar el 9,4 % de las acciones que posee en el Grupo Energía Bogotá. Esta operación representaría ingresos para el Distrito y, al mismo tiempo, podría generar efectos sobre la negociación de los títulos de la compañía, que actualmente cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).
Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá, explicó previamente a Valora Analitik que uno de los efectos esperados de la venta de estas acciones al mercado en general, bajo un esquema dirigido a inversionistas minoristas o retail, sería un incremento en la liquidez de los títulos.
En ese momento, Ortega señaló que para alcanzar ese objetivo era necesario aumentar el flotante accionario de la compañía. También anticipó que se implementarían modificaciones orientadas a mejorar las condiciones de negociación de la acción.
A esto se suma la posibilidad de realizar ajustes contables para adecuar la información financiera de la compañía a los estándares utilizados en los mercados internacionales.
De concretarse la operación, GEB se sumaría al grupo de empresas colombianas con presencia en Nueva York, entre las que se encuentran Cibest (Bancolombia), Ecopetrol, Grupo Aval y Tecnoglass.