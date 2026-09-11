S&P Global Ratings: Colombia, Chile y Perú podrían sumar US$100.000 millones a su PIB en cinco años

Chile, Colombia y Perú tienen una oportunidad para cambiar su trayectoria económica en los próximos cinco años, pero capturarla dependerá de que logren recuperar el crecimiento, reactivar la inversión y mantener la disciplina fiscal.
Elijah Oliveros-Rosen, Chief Economist – Emerging Markets de S&P Global Ratings, planteó que los tres países podrían alcanzar en conjunto un PIB nominal US$100.000 millones superior en cinco años si recuperan las tasas de crecimiento observadas antes de la pandemia.
El escenario contempla que las tres economías regresen a tasas de crecimiento aproximadamente un punto porcentual superiores a las registradas durante los últimos tres o cuatro años.
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La diferencia frente a ese escenario también se reflejaría en el PIB per cápita, con una brecha promedio de cerca de US$1.000 en cinco años.
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Colombia enfrenta retos en inversión y cuentas fiscales
En Colombia, Oliveros-Rosen identificó como prioridades recuperar la credibilidad fiscal y recomponer la relación entre el Gobierno y el sector privado, en un contexto de debilidad de la inversión fija.
Mientras el consumo se ha mantenido resiliente, la inversión fija ha registrado una caída significativa. Para el economista, será clave generar condiciones que permitan una reactivación del sector privado y una recuperación de la inversión.
El frente fiscal también representa un desafío. Cerca del 16 % de los ingresos fiscales de Colombia se destina actualmente al pago de intereses, una proporción superior a la observada en Chile y Perú. En un escenario de mayores tasas internacionales, este costo podría seguir aumentando a medida que se refinancie la deuda que llegue a vencimiento.
No obstante, también hay señales favorables. El diferencial de rendimiento de los TES frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos ha disminuido desde los resultados electorales, comportamiento que Oliveros-Rosen relacionó con una mejora en la percepción del riesgo fiscal colombiano entre los inversionistas extranjeros.
Chile y Perú muestran señales para la inversión
En Chile, uno de los principales espacios de mejora está relacionado con los permisos necesarios para desarrollar nuevos proyectos. Reducir estas barreras podría facilitar nuevas inversiones, particularmente en minería, en un momento de precios históricamente altos del cobre.
Oliveros-Rosen también destacó medidas orientadas a flexibilizar el mercado laboral y señales favorables en materia de disciplina fiscal.
En Perú, el economista resaltó el comportamiento de la inversión fija, que creció más de 10 % durante la primera mitad del año, así como una mayor certeza sobre la continuidad del Gobierno durante su periodo constitucional, factor que consideró relevante para los inversionistas.
Para los tres países, el reto será convertir las señales iniciales positivas en condiciones que permitan recuperar la inversión, fortalecer la disciplina fiscal y llevar nuevamente a las economías hacia tasas de crecimiento superiores.
Ese desafío estará acompañado por un entorno de mayores exigencias, entre ellas el aumento de los precios energéticos, mayores tasas de interés globales, el fenómeno de El Niño y la inseguridad pública.
El economista señaló además una probabilidad de 90 % de un episodio de máxima intensidad de El Niño y recordó que, en los siete episodios de esa magnitud registrados desde 1950, los precios de los commodities, especialmente los alimentos, aumentaron en promedio 5 %.