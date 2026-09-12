Entrevista | TCC revela sus focos de inversión en 2026 y advierte que la informalidad es uno de los mayores retos para el sector

Para el sector logístico en Colombia, el 2025 fue un año retador, marcado por un consumo con un comportamiento heterogéneo, bloqueos en vías, inseguridad, presiones en costos y una mayor necesidad de eficiencia por parte de las empresas.
En ese contexto, Valora Analitik conversó con Diego Mantilla, presidente de TCC, quien en primer lugar explicó cómo va el sector en el 2026, la participación que tiene la compañía en el mercado, los retos que enfrentan y los planes y proyecciones a futuro.
“El 2026 comenzó con incertidumbre. La economía muestra señales claras de desaceleración del consumo, el comercio minorista arrancó por debajo de las expectativas del mercado, la inflación se mantiene por encima de la meta y las tasas de interés siguen altas”.
Recibe nuestro boletín en tu correo
A lo anterior, advirtió, se suman costos logísticos elevados frente a estándares internacionales, informalidad en el sector, rezagos en infraestructura y complejidad regulatoria.
Para él, ese conjunto de elementos dificulta hacer negocios y exige disciplina operativa y financiera en el uso de capital y priorización de inversiones.
Cabe resaltar que entre las soluciones que ofrece TCC se encuentra mensajería, paquetería, carga masiva, comercio internacional, almacenamiento, distribución y operaciones logísticas diseñadas a medida.
Lo anterior, con una presencia en 32 ciudades, más de 110 Puntos de logística y servicios y más de 1.300 destinos nacionales.
No obstante, para el presidente de la empresa, la informalidad sigue siendo uno de los mayores retos del sector logístico.
“Las compañías formales asumimos plenamente los costos asociados al empleo formal y al cumplimiento regulatorio, mientras que otros actores operan bajo condiciones diferentes. Esto genera una competencia desigual y nos obliga a redoblar los esfuerzos en productividad, eficiencia e innovación para seguir siendo competitivos”.
Sobre el comportamiento del mercado, afirmó que ya no se trata únicamente de mover mercancías de un punto a otro, pues las empresas necesitan velocidad, trazabilidad, flexibilidad y capacidad de respuesta.
Lo anterior, partiendo de la base de que el crecimiento del comercio electrónico es uno de los principales motores de esta transformación.
“La demanda se está desplazando hacia soluciones integrales, donde el operador logístico no solamente transporte, sino que también pueda aportar almacenamiento, distribución, tecnología, información y capacidad de adaptación”, complementó Mantilla.
Destacado: La feria de e-commerce más grande del mundo reunirá a más de 60.000 personas en Medellín: dejaría una derrama económica de US$5 millones
Focos de inversión para TCC en 2026 y proyecciones del negocio
EL presidente de TCC contó que sus inversiones para 2026 están orientadas a tres grandes ejes que son sostenibilidad, productividad y experiencia del cliente.
“En sostenibilidad avanzamos con iniciativas como paneles solares y renovación de flota, buscando reducir nuestra huella ambiental y mitigar la exposición a la volatilidad energética. En productividad estamos fortaleciendo la operación con equipos de manejo de materiales y capacidades de trazabilidad, y en experiencia de cliente estamos ampliando canales digitales y capacidades tecnológicas que hacen la interacción más simple, ágil y transparente”.
Los recursos están orientados principalmente a fortalecer su infraestructura operativa, tecnología, capacidades de distribución y proyectos, lo que les permite responder a una logística cada vez más digital y exigente.
“Nuestro propósito es que TCC pueda convertirse en un socio estratégico para esas compañías y no solamente en un proveedor de transporte”, enfatizó el vocero.