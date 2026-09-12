Juan Antonio Pungiluppi llega a la presidencia de la Junta de Millicom Colombia

Juan Antonio Pungiluppi asumió la presidencia de la Junta Directiva de Millicom Colombia Holding S.A.S. Con su llegada al puesto, el directivo acompañará la estrategia de la compañía por seguir evolucionando en el mercado local.
Pungiluppi llega en un momento clave tras la adquisición por parte de Millicom del control en Colombia Telecomunicaciones (Movistar) y la consolidación de la propiedad accionaria en UNE.
También se produce luego de que este renunciara a su lugar en el órgano rector de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC, también conocida como Coltel.
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¿Quién es Juan Antonio Pungiluppi?
El nuevo presidente de la Junta de Millicom Colombia es administrador de empresas de la Escuela de Negocios Cesa.
Fue socio cofundador y vicepresidente ejecutivo de Teka Capital, firma de capital privado fundada en 2009. A lo largo de su trayectoria, también ocupó la vicepresidencia de Inversiones de Valorem, donde participó en adquisiciones y procesos de transformación empresarial.
Su experiencia también ha estado marcada por su paso en diferentes órganos empresariales. Desde 2014 hace parte de la Junta Directiva de Tigo Colombia y, desde 2020, integra las juntas de Fabricato y Fiduciaria Sura.
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