Para esta fecha estaría lista la segunda línea del metro de Bogotá: Esto se sabe

Con la presentación de los oferentes para la adecuación de la segunda línea del metro de Bogotá, el siguiente gran paso comprende una serie de requisitos con miras a iniciar las obras, proceso que se tomará varios años.
De acuerdo con el alcalde Carlos Fernando Galán, se avanza en el cumplimiento de los cronogramas y, tras la puesta en marcha de la primera línea, deberá continuar el desarrollo del proyecto de infraestructura más importante de la ciudad.
Para la segunda línea del metro de Bogotá, y con el respaldo de la banca multilateral, se espera que el contrato sea adjudicado al finalizar el primer trimestre de 2027.
Lo que viene para la segunda línea del metro de Bogotá
- Septiembre–octubre de 2026: evaluación jurídica, financiera y de experiencia de los tres consorcios postulados.
- Noviembre–diciembre de 2026: los grupos precalificados presentan sus propuestas técnicas y económicas.
- Cierre del primer trimestre de 2027: definición y adjudicación del contrato al consorcio ganador.
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Sobre esto último, el gerente de la Empresa Metro, Leonidas Narváez, asegura que el acta de inicio se firmará durante la administración de Galán, lo que pondría en marcha la ejecución de la obra antes de que termine su mandato.
Se espera que la segunda línea del metro de Bogotá esté lista y entre en funcionamiento entre 2033 y 2034, contados desde el inicio de las obras.
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El proyecto comenzará en la localidad de Chapinero, donde se conectará con la Línea 1 del Metro de Bogotá (L1MB). Tendrá 15,5 km de longitud, un patio taller y 11 estaciones: 10 subterráneas y una elevada, según recuerda la Alcaldía.