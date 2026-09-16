Precia se convierte en el primer miembro corporativo de Colombia en el IVSC

Precia fue admitida como miembro corporativo del International Valuation Standards Council (IVSC). La entidad había solicitado su ingreso formal a mediados de abril, por lo que, tras recibir el aval de la IVSC, se concreta su adhesión.
Precia es el primer miembro corporativo en Colombia en este consejo, un organismo clave que se encarga de determinar los estándares internacionales de valoración que usan gobiernos, reguladores, valoradores e inversionistas como referencia para sus procesos.
El IVSC reúne a más de 200 organizaciones de 127 países y aplica un proceso de evaluación a cada organización que solicita su entrada. De ahí que la admisión se extendiera por algunos meses.
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“Esto es, ante todo, un mensaje de confianza para nuestros clientes: la información que usan para valorar sus portafolios está alineada con los mismos estándares que exigen los mercados más desarrollados del mundo. Y ahora, además de aplicarlos, tenemos voz en cómo se construyen.”, afirmó Juan Manuel Quintero, gerente general de Precia.
Ahora, como miembro del consejo, Precia participa en las consultas públicas mediante las cuales el IVSC desarrolla y actualiza los estándares.
Lo anterior abre un espacio para el mercado colombiano y andino, en el que sus particularidades lleguen a la discusión internacional.
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