Banco de Occidente prevé moderado crecimiento económico y aceleración de la inflación en Colombia este 2026

La economía colombiana vería una trayectoria de gradual estabilización en sus principales indicadores lo que queda del año y el próximo, según analistas.
El equipo de estudios económicos del Banco de Occidente proyecta que la economía colombiana crezca cerca del 2,5 % este año, con un sesgo hacia el 2,4 % debido al impacto del terremoto del 10 de agosto en la región del Valle del Cauca y el Eje Cafetero, zonas que representan aproximadamente el 15 % del PIB nacional.
Luego, para 2027, la entidad estima una aceleración hacia el 2,6 %, favorecida por un mayor clima de confianza y dinamismo en la demanda.
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Por su parte, la inflación podría acelerarse en el corto plazo hasta cerrar el año en torno al 6,6 %, a pesar de que el indicador se ubicó en el 6,2 % en agosto. Esta presión, de acuerdo David Cubides, economista jefe del banco, responderá a efectos de indexación salarial, el fenómeno de El Niño y choques de oferta derivados del sismo, aunque será parcialmente amortiguada por la apreciación reciente del peso.
Sin embargo, para 2027, se proyecta una moderación notable hacia el 5,3 %.
Por esto, la entidad financiera considera que la tasa de intervención del Banco de la República alcanzó su techo en el 12 % y anticipa estabilidad durante los próximos meses. De hecho, ve un espacio para recortes hacia la segunda mitad de 2027, cuando espera que las tasas se ubiquen en un rango entre el 10,25 % y 10,50 %.
Finalmente, se prevé que el dólar termine el presente año cerca de los $3.150. Hacia 2027, la tasa de cambio buscaría un nivel de equilibrio estimado entre $3.300 y $3.400, influenciada por presiones fiscales y el balance comercial.
El efecto del terremoto en la economía y el crédito
El sismo del 10 de agosto impactó directamente la zona de influencia del banco, donde laboran alrededor de 2.500 de sus 6.800 colaboradores y se ubican $6,5 billones de su cartera comercial (de un total de $35 billones).
En este contexto, la entidad ha atendido obligaciones por más de $198.000 millones producto de prórrogas en el pago de créditos a personas. También ha puesto tasas preferenciales y otros beneficios para compra de vivienda, reconstrucción y remodelación, así como para reposición de vehículos e impulsos de libre inversión.
Por su parte, las empresas cuentan con opciones de crédito inmediato con tasas reducidas y periodos de gracia. Además, se activó una línea de crédito con la CAF por hasta US$100 millones para irrigar recursos en las zonas afectadas, la cual se suma a facilidades internacionales con Citibank por US$150 millones.
Incluso en tarjetas de crédito se anunció una reducción del 50 % en la tasa de interés y refinanciación de hasta 60 meses para compras en 5 categorías esenciales: ferreterías, droguerías, almacenes de cadena, abastecimiento, reconstrucción y mascotas.
Finalmente, el Banco de Occidente reportó resultados sólidos a junio: Alcanzó los $367.000 millones en utilidad neta, superando la cifra del año anterior, mientras el margen neto de intereses se expandió en 73 puntos básicos, situándose en 5,59 %.
Respecto al desempeño de sus líneas de negocio, la banca de empresas alcanzó una cuota superior al 9 % y el segmento de vivienda creció 26 puntos básicos hasta llegar al 3,16 %. El crédito de consumo, por su parte, se ha visto más desacelerado ante la coyuntura de tasas, de acuerdo con los voceros de la entidad.
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