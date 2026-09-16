MinTrabajo dice que Colpensiones necesita $58 billones

La ministra de Trabajo, Natalia López, se refirió al monto que requiere Colpensiones para garantizar el pago de las pensiones de los colombianos. De acuerdo con la funcionaria, son necesarios alrededor de $58 billones.
En su declaración, la titular de la cartera de Trabajo también señaló que la entidad enfrenta necesidades financieras inmediatas. Según informó, al cierre del año, la administradora de pensiones alcanzaría un déficit de $5 billones.
“Colpensiones hoy requiere cerca de $58 billones y tenemos un déficit para cerrar el año de $5 billones para pagarle la pensión a los colombianos. No está la plata. No están los recursos”, indicó la ministra.
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Ante ese escenario, López indicó que se viene trabajando de la mano del Ministerio de Hacienda para buscar alternativas que permitan asegurar los recursos que se requieren para el pago de esta prestación social.
“Nosotros como Estado debemos tener la obligación de tender ese puente para garantizar una vejez con dignidad”, concluyó.
Cabe recordar que este miércoles la ministra de Trabajo presentó ante la Comisión Séptima del Senado las necesidades presupuestales que tendría el sector el próximo año. En el caso de Colpensiones, se solicitan $4,8 billones para garantizar las obligaciones pensionales y fortalecer la capacidad de respuesta en las regiones.
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