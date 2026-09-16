Así funcionará la ‘Misión Crecer’ del Gobierno para impulsar la economía

El vicepresidente José Manuel Restrepo compartió los puntos clave que integrarán la denominada ‘Misión Crecer’.
La iniciativa gubernamental apunta a articular a los ministerios, el sector privado, la academia y la ciudadanía para impulsar el crecimiento de la economía. El objetivo, según explicó el Gobierno, es escalar el Producto Interno Bruto (PIB) al 6 %.
Para ello, el Ejecutivo abordará cuatro frentes.
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De acuerdo con Restrepo, el primero consiste en el desarrollo de incentivos y en el fortalecimiento de la estabilidad jurídica. A eso se suma el registro y el portafolio de los bancos de proyectos de inversión de alto valor.
Otra de las tareas se concentra en la simplificación de normas y trámites innecesarios; y mayor productividad mediante la formalización laboral.
“La visión del Presidente es clara: hacer de las oportunidades de Colombia más inversión, más productividad, más empleo y más crecimiento”, añadió el vicepresidente.
Los puntos en los que pondrá el foco esta misión fueron concertados tras una reunión entre los ministerios que tienen relación con el desarrollo económico y productivo del territorio nacional.
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