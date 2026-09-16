 Así funcionará la ‘Misión Crecer’ del Gobierno para impulsar la economía

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Inversión, trámites y empleo: así funcionará la ‘Misión Crecer’ del gobierno colombiano para impulsar la economía

La estrategia plantea acciones en cuatro áreas para fortalecer la actividad productiva y avanzar hacia un crecimiento del PIB de 6 %.

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José Manuel Restrepo
José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia. Foto: Asobancaria

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El vicepresidente José Manuel Restrepo compartió los puntos clave que integrarán la denominada ‘Misión Crecer’. 

La iniciativa gubernamental apunta a articular a los ministerios, el sector privado, la academia y la ciudadanía para impulsar el crecimiento de la economía. El objetivo, según explicó el Gobierno, es escalar el Producto Interno Bruto (PIB) al 6 %. 

Para ello, el Ejecutivo abordará cuatro frentes.

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De acuerdo con Restrepo, el primero consiste en el desarrollo de incentivos y en el fortalecimiento de la estabilidad jurídica. A eso se suma el registro y el portafolio de los bancos de proyectos de inversión de alto valor.

Otra de las tareas se concentra en la simplificación de normas y trámites innecesarios; y mayor productividad mediante la formalización laboral.

“La visión del Presidente es clara: hacer de las oportunidades de Colombia más inversión, más productividad, más empleo y más crecimiento”, añadió el vicepresidente. 

Los puntos en los que pondrá el foco esta misión fueron concertados tras una reunión entre los ministerios que tienen relación con el desarrollo económico y productivo del territorio nacional. 

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