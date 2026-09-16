Invest in Bogotá presenta guía legal para empresas extranjeras que buscan invertir en Colombia

La agencia de promoción Invest in Bogotá presentó la nueva edición de la Guía Legal de Inversión Extranjera, una herramienta especializada que busca facilitar la toma de decisiones de empresas internacionales interesadas en establecerse y operar en la ciudad.
La publicación llega 10 años después de la creación de la primera guía y recoge la experiencia acumulada por Invest in Bogotá durante dos décadas acompañando a inversionistas internacionales en sus procesos de llegada, establecimiento y expansión en Bogotá-Región.
La edición 2026 tiene 18 capítulos que abordan los principales aspectos jurídicos y regulatorios que una empresa debe conocer durante su proceso de inversión, incluyendo: creación de empresas, visas, régimen laboral, regulación cambiaria, régimen tributario, incentivos a la inversión extranjera directa, acuerdos internacionales, fusiones y adquisiciones, propiedad intelectual, protección de datos, contratación pública, régimen aduanero y mecanismos de comercio exterior.
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Además, incorpora asuntos que han adquirido una creciente relevancia en las decisiones empresariales internacionales, como los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), cambio climático, protección de datos, regulación cambiaria y mecanismos de protección de la inversión extranjera.
“Las empresas no solo comparan mercados y oportunidades cuando evalúan dónde invertir; también necesitan comprender las reglas del entorno en el que van a operar. Con esta nueva guía queremos facilitar ese proceso, poniendo a disposición de los inversionistas información especializada que les permita tomar decisiones con mayor certeza y avanzar con confianza en sus proyectos en BogotáRegión”, afirmó Isis Durán, directora ejecutiva de Invest in Bogotá.
La guía fue construida con el aporte de 18 firmas legales y consultoras, así como el semillero de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes.
Estas firmas fueron: EY, Araujo Ibarra Consultores, Brigard Urrutia, Brick Abogados, CMM Estudio Legal, Competencia Legal, Cremades & Calvo-Sotelo, Deltaico, Esguerra JHR, Forvis Mazars, Olarte Moure, Pérez-Llorca Gómez-Pinzón, PPU, PVA Abogados, Preciado Abogados, Russell Bedford, Serrano Martínez CMA y Taveras Partners.
La publicación responde, además, a las preguntas que Invest in Bogotá ha identificado de manera recurrente durante sus 20 años de acompañamiento a inversionistas: ¿qué tipo de empresa debo constituir?, ¿necesito un socio colombiano para invertir?, ¿cómo registro mi inversión extranjera?, ¿qué impuestos debe pagar una empresa?, ¿qué visa necesito para hacer negocios en Colombia? o ¿cómo protejo mi propiedad intelectual?
Por esta razón, los contenidos están organizados siguiendo el recorrido de un inversionista, desde la decisión inicial de invertir hasta el establecimiento, operación, crecimiento y consolidación de su empresa.