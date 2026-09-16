Gobierno prepara hoja de ruta tras ratificarse descertificación de Colombia en lucha contra las drogas

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se refirió a las acciones que viene adelantando el Gobierno Nacional contra el narcotráfico. Esto luego de que Estados Unidos decidiera mantener la descertificación a Colombia en la lucha contra las drogas.
Lara señaló que se está trabajando de la mano de la fuerza pública, alcaldes y gobernadores para fortalecer las medidas de seguridad.
Esa hoja de ruta contempla la construcción de estaciones de policía, sistemas antidrones y cámaras de reconocimiento biométrico. A eso se suma la realización de un piloto de aspersión aérea de cultivos ilícitos.
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Como parte de esas medidas, el ministro anunció que el Ejecutivo tiene en planes presentar un estatuto antiterrorista con el objetivo de entregar nuevas herramientas para combatir a las organizaciones criminales.
“Muy pronto vamos a radicar, con el ministro de Justicia y el ministro de Defensa, por instrucción clara del presidente, el estatuto antiterrorista, que nos va a dotar de unas herramientas fantásticas para luchar contra las organizaciones catalogadas como terroristas”, explicó.
Respecto a la descertificación, el MinInterior indicó que en el mes que lleva la nueva administración se han construido áreas de trabajo “muy sólidas” con el gobierno estadounidense. “Queremos destruir los cultivos ilícitos, ayudar a la gente y combatir el narcotráfico”, añadió.
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