Startup de salud colombiana MozartAI prepara llegada a México tras ronda semilla de US$10 millones

La startup colombiana de salud digital MozartAI prepara su entrada a México, su quinto mercado, mientras avanza en una ronda de inversión semilla por US$10 millones, con la que la compañía alcanza una valoración de US$40 millones.
La expansión se produce después de consolidar operaciones en Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú. Además, contempla posteriormente el ingreso a Estados Unidos en 2027, de acuerdo con la información entregada por la compañía.
MozartAI desarrolla tecnología para automatizar procesos operativos dentro de instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS).
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Su plataforma gestiona tareas como la programación y confirmación de citas, las reprogramaciones y el seguimiento de pacientes que no asisten a sus consultas.
La compañía también utiliza la información de las historias clínicas para identificar pacientes en riesgo antes de que aparezcan los síntomas. Su modelo busca ampliar la capacidad operativa de las instituciones de salud sin reemplazar al personal médico ni requerir un aumento de nómina.
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MozartAI busca replicar su modelo en México
En Colombia, la firma reportó haber respaldado la operación de Coosalud durante un periodo de alta demanda.
Entre abril y julio de 2026, la tecnología fue utilizada para gestionar 42.282 autorizaciones de procesos ambulatorios y 57.697 autorizaciones de emergencia hospitalaria, de acuerdo con las cifras proporcionadas por la empresa.
Ese tipo de operación es el que MozartAI busca replicar en México, donde la compañía identifica retos similares relacionados con la capacidad de las instituciones de salud.
“México le dio un marco legal a algo que en Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú ya hemos demostrado que funciona, la salud digital no reemplaza al sistema, lo hace más humano. Llegar a nuestro quinto país confirma que este modelo funciona más allá de una sola geografía”, dijo Iván Orduz, CEO y cofundador de MozartAI.
Ronda de inversión eleva valoración a US$40 millones
La expansión a México se desarrolla en paralelo con una ronda de inversión semilla por US$10 millones, con la que MozartAI alcanza una valuación de US$40 millones.
La compañía indicó que la ronda ya cuenta con cartas de intención de dos fondos de capital de riesgo con sede en Estados Unidos.
Los recursos de la operación financiarán la llegada de MozartAI a México y la expansión a Estados Unidos prevista para 2027.
Con su entrada a México, la compañía pasará a operar en cinco países: Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y México.