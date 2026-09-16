Contraloría aumenta alertas por irregularidades halladas en giros de la Fiduprevisora al Fomag y Fonpet

La Contraloría General de la República declaró de impacto nacional algunos hechos relacionados con el incremento de los compromisos y giros realizados durante la administración del gobierno anterior.
La solicitud de declaratoria la realizó Jenny Lindo, delegada para la Economía y las Finanzas Públicas, al contralor general Jorge Eliecer Laverde tras identificar incongruencias en algunos desembolsos realizados en la Fiduciaria La Previsora S.A. (Fiduprevisora), entidad estatal vinculada al Ministerio de Hacienda.
Entre los hallazgos realizados por la delegada se incluyen pagos realizados a proveedores de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) por $4,4 billones que no contaban con soportes ni evidencias.
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Lindo también encontró diferencias presupuestales asociadas a liquidaciones de los contratos de la administración del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).
A esa lista se suma la identificación de transferencias de Fiduprevisora a empresas de acueducto y energía por encima de los $17.000 millones. Esto pese a que las mismas contaban con patrimonios negativos y objetados por el revisor fiscal de la entidad.
De acuerdo con Lindo, esta declaratoria implica que “se podrá proceder con mayor celeridad, garantía y custodia de la información”.
La Contraloría también explicó que la misma permitirá iniciar de manera expedita el proceso de investigación de control fiscal, la cual estará a cargo de la Unidad Anticorrupción.
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