Mercado Libre anuncia inversión de US$600 para Colombia

En el marco de la primera edición en Colombia del Mercado Libre Experience, el evento de comercio electrónico más importante de América Latina, que reunió a miles de vendedores en el Movistar Arena de Bogotá, la compañía anunció la ejecución de su plan de expansión en el país, centrado en fortalecer su presencia física en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.
El proyecto abarca la apertura de nuevas sedes corporativas, la descentralización de su red de almacenamiento y el acelerado crecimiento de las pymes en el entorno digital, como parte de la ejecución de la inversión de US$600 millones anunciada para este año en Colombia.
El anuncio representa un avance estratégico en el propósito de Mercado Libre de democratizar el comercio electrónico. Al llevar capacidad logística avanzada directamente a las regiones, la plataforma busca brindar a los emprendedores locales herramientas para escalar sus negocios, conectar la oferta regional con el mercado nacional y reducir significativamente los tiempos de envío para los usuarios finales.
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«La ejecución de este plan de expansión responde al acelerado dinamismo del comercio electrónico en el país. La apertura de infraestructura física de almacenamiento y distribución directamente en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla abre un abanico de posibilidades para la economía local. Estamos expandiendo la operación para que cualquier fabricante o emprendedor regional tenga acceso a la misma tecnología logística que una gran empresa, escalando su negocio y recibiendo sus pedidos en cuestión de horas», señaló Doménico Barbato, gerente general de Mercado Libre Colombia y Venezuela.
Expansión corporativa: Oficinas en Bogotá y Medellín
Como parte de su crecimiento en el país y su apuesta por el talento local, Mercado Libre —que ya cuenta con 6.100 colaboradores en total en Colombia— extiende su infraestructura física corporativa con la apertura de nuevas oficinas en Bogotá y Medellín:
- Bogotá: Nuevas oficinas situadas en Connecta 80, concebidas para concentrar a 2.000 colaboradores de áreas estratégicas.
- Medellín: Apertura de nuevas oficinas en Rivana Business Park, en el sector de Ciudad del Rio, fortaleciendo la presencia de Mercado Libre en Antioquia, donde actualmente cuenta con 1.600 colaboradores.
Infraestructura física regional: Nueva red de centros de almacenamiento
Si bien Mercado Libre ya contaba con una operación de distribución con cobertura nacional, la incorporación de nueva infraestructura propia de almacenamiento y distribución en Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cali representa un nuevo paso en la evolución de su red logística en Colombia. Estas instalaciones acortan distancias, habilitan entregas el mismo día y abren nuevas oportunidades de crecimiento para los comercios locales:
- Medellín: En julio de 2026 comenzó a operar un nuevo Metro Full, que permite realizar compras hasta las 6:00 p. m. para recibirlas el mismo día, fortaleciendo la capacidad logística de Mercado Libre en la región.
- Bogotá: El próximo 10 de octubre abrirá un nuevo Metro Full de 1160 m², que ampliará la capacidad de almacenamiento y distribución y permitirá ofrecer entregas el mismo día en nueve localidades de Bogotá para compras realizadas hasta las 6:00 p. m.
- Barranquilla: El 20 de octubre comenzará a operar un nuevo Metro Full de 770 m², que ampliará la oferta de entregas el mismo día a Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Los usuarios podrán comprar hasta las 6:00 p. m. en Barranquilla y hasta las 12:30 p. m. en Cartagena y Santa Marta para recibir sus pedidos ese mismo día.
- Cali: El 3 de noviembre abrirá un nuevo Metro Full de 980 m², que permitirá ampliar la cobertura de entregas el mismo día a Cali, Armenia, Manizales y Pereira. Los usuarios podrán comprar hasta las 6:00 p. m. en Cali y hasta la 1:00 p. m. en Armenia, Manizales y Pereira para recibir sus pedidos ese mismo día.
Crecimiento récord: Más de 43.600 pymes venden en la plataforma
El impacto de esta expansión se refleja en el impulso al tejido productivo del país: en lo que va de 2026, cerca de 11.000 pymes colombianas comenzaron a vender en la plataforma (más de 60 por día), alcanzando un récord histórico de 43.600 pymes activas, lo que representa un aumento del 45 % frente al cierre de 2025. Junto a las tiendas oficiales, el ecosistema suma 98.000 vendedores en todo el país.
De acuerdo con las cifras reportadas, el 83 % de estos negocios cuenta con un equipo de 1 a 5 personas y más del 50 % corresponde a fabricantes locales que producen directamente sus artículos en Colombia.