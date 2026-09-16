Oracle lanza podcast exclusivo con temas clave para el sector financiero y la vinculación de IA

Oracle lanzó un nuevo podcast llamado Oracle Cast Latinoamérica, dedicado a analizar los cambios que atraviesa el sector financiero con la incorporación de la inteligencia artificial (IA), los datos en tiempo real y nuevas herramientas para mejorar la relación con los clientes.
Fue grabado durante Asobancaria 2026 y es conducido por Germán Borromei, gerente general de Oracle para Colombia y Ecuador, y Polkan García.
La conversación aborda cómo las entidades financieras están utilizando los datos para generar señales, tomar decisiones y desarrollar nuevas oportunidades de negocio.
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Entre los temas analizados están la hiperpersonalización de servicios, la seguridad, la velocidad de respuesta, la interoperabilidad y el papel que empiezan a asumir los agentes de inteligencia artificial dentro de las organizaciones.
Uno de los episodios cuenta además con la participación de Ernesto José Gutiérrez de Piñeres, de Grupo Aval; Lina María Álvarez, de Redeban; Ana Carolina Ramírez Pineda, del Banco de la República; Luis Enrique Arce, de Kyndryl; y Christian Rivera Fuentes, de Banco Pichincha.
La conversación también explora cómo las organizaciones pueden convertir los datos en decisiones, incorporar nuevas capacidades a sus equipos y avanzar hacia experiencias financieras más simples, relevantes y confiables para los usuarios.
Para escuchar los episodios, se puede hacer clic aquí.