Destino Oculto de Wingo agota más de 300 cupos en solo 19 minutos

19 minutos después de habilitar la venta de la tercera edición de Destino Oculto de Wingo, se agotó la totalidad de los cupos disponibles. Así, más de 300 viajeros ya pueden alistar sus maletas para volar el próximo 22 de octubre hacia un destino que, este año, esconderá dos paraísos.
El viaje tendrá como puntos de partida Bogotá y Medellín y tendrá una extensión de cuatro días y tres noches. Durante ese periodo, los pasajeros de esta travesía vivirán una experiencia todo incluido, para la que Wingo, Corona y O Boticário preparan un itinerario diseñado al detalle, en el que cada actividad será una sorpresa.
“Destino Oculto se ha convertido en uno de los productos más esperados por nuestros viajeros. Que más de 300 personas hayan decidido comprar un viaje sin saber a dónde irán, y que los cupos se hayan agotado en solo 19 minutos, confirma la conexión que hemos construido alrededor de la emoción de viajar hacia lo desconocido”, destacó Jorge Jiménez, vicepresidente comercial y de planeación de la aerolínea.
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En los próximos días, los viajeros comenzarán a recibir pistas y recomendaciones para prepararse para esta aventura. Sin embargo, el nombre de los dos paraísos seguirá siendo una incógnita hasta que aterricen los aviones.
La iniciativa arrancó en 2024 con un primer viaje a República Dominicana, cuyos cupos se agotaron en menos de 24 horas. Para 2025, Wingo decidió subir el nivel con Montego Bay (Jamaica), en esa oportunidad los cupos ‘volaron’ en 32 minutos.