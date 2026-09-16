Industria colombiana del GLP busca ganar terreno con la importación desde Cartagena

Frente a la baja en la producción de gas en Colombia, el gas licuado de petróleo (GLP) se viene preparando desde hace 10 años con la finalidad de adelantar inversiones en sus terminales portuarias. La Asociación Colombiana de GLP (Gasnova) hizo referencia a Okianus y Puerto Bahía, puntos de importación ubicados en Cartagena. Esta infraestructura daría garantía para el suministro a mediano y largo plazo. Según el gremio, también fortalecerán el abastecimiento para varios sectores en el país.
Incluso Colgas, que es la principal compañía de GLP, afirmó que el proyecto Okianus tuvo una inversión totalmente privada de US$34 millones. Este puerto tiene 7.500 toneladas de capacidad de almacenamiento y un atraque de buques de hasta 20.000 toneladas. Otro de los puntos que abordó el gremio fue que con lo que se tiene de capacidad de importación en Cartagena, se podría llegar a cubrir 85 % de la demanda en Colombia.
“Para este 2026 vamos a importar 560.000 toneladas, lo que representa 58 % de la demanda que requiere el país. En 2027 serán alrededor de 720.000 toneladas de importación que se llevarán a cabo para este puerto Okianus”, dijo Marco Antonio Vélez, gerente de operaciones de Colgas.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Las declaraciones no terminaron ahí. El directivo dijo que Colgas tiene con un sistema logístico terrestre para transportar los volúmenes. Agregó que Okianus cuenta con 16 bahías de carga en simultáneo, respaldadas por 700 cisternas con capacidad de movilización de hasta 90.000 toneladas al mes. Para el directivo, esto brinda seguridad a clientes del sector industrial. El número de los que han migrado del gas al GLP asciende a 60.
De otro lado, Pedro Rosales, director del proyecto de importación de GLP de Puerto Bahía, afirmó que hubo avances en un nuevo complejo en Mamonal (Bolívar), a la izquierda del río Magdalena. Adicionó que se habilitó una capacidad de entrega de 20.000 toneladas al mes a través de barcazas de 4.400 toneladas. Sin embargo, dijo que el desarrollo total va a entrar en operación a comienzos de 2028.
“El tanque de almacenamiento nuevo que vamos a construir es de 30.000 toneladas refrigeradas, que poniendo en términos cuantitativos, es cuatro veces lo que ahora se tiene de suministro en el país. Tendremos las condiciones que nos permitirán entregar inicialmente 720.000 toneladas por año”, aseguró Rosales.
Gasnova afirmó que esto facilitaría la recepción de buques gaseros de formato ‘Very Large Gas Carrier’ y ‘Medium Gas Carrier’. El plan tendría la finalidad de lograr eficiencias en materia logística, y también reducir los costos de flete y en el precio de la molécula.
Destacado: Gobierno De La Espriella giró $300.000 millones para atender problemas de liquidez del mercado eléctrico
Rosales puntualizó que Ecopetrol producía la totalidad de GLP hace cinco años, mientras que para 2027 llegaría a producir 20 %. De esta manera, tanto Colgas como el directivo de Puerto Bahía concluyeron que lo que se tiene para importar desde Cartagena podría cubrir hasta 85 % de la demanda en Colombia.