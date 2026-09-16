Gobierno De La Espriella giró $300.000 millones para atender problemas de liquidez del mercado eléctrico

El Ministerio de Hacienda hizo un giro de $300.000 millones al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos. Este movimiento se hizo con la finalidad de que atiendan los problemas de liquidez del sector eléctrico colombiano, según lo señaló la entidad.
Con estos recursos, la cartera consideró que el fondo del ente de vigilancia va a tener una mayor capacidad financiera, y de esa manera, minimizar la presión en la cadena de pagos del mercado eléctrico. El ministerio declaró que esto tendría como ventaja que se reduzca la afectación del servicio de energía, mientras Colombia atraviesa el fenómeno de El Niño.
El giro se hizo a través de la Resolución 2087 del 16 de septiembre de 2026. La meta es terminar el pago de $1,5 billones que anunció el Gobierno De La Espriella el 24 de agosto. Es decir, estos $300.000 millones serían uno de los primeros montos de la cifra total.
Recibe nuestro boletín en tu correo
La medida también hace parte del Plan Energía Ya, a través del cual la administración busca responder a los desafíos que enfrenta el sector. Incluso, la misiva del Ministerio de Hacienda hizo mención de que también habrá una capitalización por $20.200 millones de la Empresa Distribuidora del Pacífico (Dispac), la cual presta energía al Chocó. Lo anterior se hace también para fortalecer su capacidad financiera y brindar continuidad a su servicio tras el terremoto del 10 de agosto de 2026, manifestó el Gobierno.
Destacado: Fracking, explotación de petróleo y gas y autoabastecimiento, los retos de la nueva Junta Directiva de Ecopetrol
“Este giro y la capitalización de Dispac tienen un propósito común: proteger la continuidad del servicio de energía en el Chocó significa acompañar a una población que sigue recuperándose de los efectos del terremoto”, concluyó el ministerio en su comunicado.
—