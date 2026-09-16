Gobierno estudia nuevas obras de reconstrucción en concesiones viales del Valle tras sismo

Este miércoles, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, inspeccionó el avance de las dos concesiones que cubren la malla vial del Valle del Cauca.
Como parte de esa revisión, la funcionaria anunció que se estudia la posibilidad de incorporar nuevas intervenciones de recuperación en las zonas afectadas por el sismo. La inclusión de esos trabajos de reconstrucción se realizaría a través de los decretos de emergencia.
“Queremos que, a través de la herramienta de los decretos de emergencia, podamos incluir otras obras de reconstrucción en estas concesiones”, señaló.
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Uno de los focos está puesto en la concesión Buga–Buenaventura, al tratarse de un corredor estratégico que no solo mueve carga, sino que también moviliza el gas importado que llega al país.
“A esta concesión queremos hacerle una adición para que puedan ejecutar, sobre todo, las obras de Buenaventura para recuperar las afectaciones que dejó el sismo”, indicó la ministra.
Noguera también mencionó que la intención es aprovechar la capacidad operativa de las concesiones que ya están en marcha para acelerar la ejecución de obras prioritarias y responder de manera más inmediata a las necesidades derivadas de la emergencia.
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