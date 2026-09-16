Festival Cordillera 2026 aportó $2.300 millones en parafiscales y recibió 70.000 asistentes

El Festival Cordillera reveló que durante el 12 y el 13 de septiembre, 70.000 asistentes llegaron al Parque Simón Bolívar para celebrar su quinta edición.
De los 70.000 asistentes que participaron durante el fin de semana, se estima que 18.410 fueron visitantes nacionales provenientes de otras regiones del país, equivalentes al 26,3 %, mientras que alrededor de 9.590 fueron visitantes internacionales, correspondientes al 13,7 %.
Asimismo, se estima que el impacto económico total generado por Festival Cordillera alcanzó más de $80.000 millones, una cifra que refleja el gasto realizado por residentes, turistas nacionales e internacionales y que benefició directamente sectores como el hotelero, el transporte, la gastronomía, el comercio y las industrias creativas de la ciudad.
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El festival también aportó cerca de $2.300 millones en contribuciones parafiscales e impulsó a la generación de más de 55.000 empleos directos, indirectos e inducidos, consolidándose como una plataforma clave para el fortalecimiento de la economía cultural y creativa del país.
Durante esta edición, más de 70 emprendimientos participaron en el Mercadito Latino y 45 restaurantes hicieron parte de la experiencia gastronómica del festival, fortaleciendo oportunidades para negocios locales y propuestas que reflejan la diversidad cultural latinoamericana.
Un impacto que trasciende los escenarios
La edición 2026 también marcó el nacimiento de Ecos por la Amazonía, una iniciativa creada por Páramo Impacta y NESsT que busca proteger uno de los ecosistemas más importantes del planeta mediante un fondo de inversión de impacto impulsado por la música y la cultura.
Como parte de este compromiso, cada transacción realizada dentro del festival contribuirá a la guardianía de 1.200 m² de selva amazónica, apoyando bionegocios indígenas y locales y promoviendo procesos sostenibles de conservación, regeneración e impacto a largo plazo.
Además, el Festival Cordillera 2026 será un evento carbono neutro, como resultado de la implementación de acciones concretas para reducir su impacto ambiental. Entre ellas se destacan la disminución del uso de diésel mediante paneles solares y baterías de almacenamiento, una gestión integral de residuos orientada a alcanzar la meta de residuo cero al relleno sanitario, acciones para el cuidado del agua a través de Eko Muros, la instalación de 109 baños secos, activaciones desarrolladas con materiales reciclables y la Aldea Verde como espacio de sensibilización y educación ambiental para los asistentes. Como parte de este proceso, la gestión del festival es sometida a auditorías bajo tres certificaciones y estándares de sostenibilidad, Carbono Neutro, A Greener Future y B Greenly.