Proyecto de Mejoramiento de la Calidad Educativa llega al departamento de Antioquia

La Fundación Juan del Corral, la Fundación Alquería Cavelier y Cadena S.A., con el apoyo de Comfenalco Antioquia y el sector público, desarrollarán en cuatro instituciones educativas oficiales de Santa Fe de Antioquia el Programa de Mejoramiento de la Calidad Educativa (PROMCE), impactando así a más de 1.000 personas entre estudiantes, docentes y rectores del departamento con un sistema estructurado de acompañamiento, formación y fortalecimiento institucional previsto dentro del programa.
La primera fase se desarrollará en la I.E. Arturo Velásquez Ortiz, I.E.R. El Pescado, I.E.R. Nurquí e I.E. San Luis Gonzaga, cuatro instituciones educativas oficiales de Santa Fe de Antioquia. El programa concentrará inicialmente sus acciones en estudiantes de grados 9.º y 10.º y trabajará de manera articulada con los equipos directivos y docentes.
La intervención llegará a cerca de 1.000 estudiantes y fortalecerá las capacidades de los equipos educativos de las cuatro instituciones. El trabajo contará con la participación de rectores, coordinadores y docentes, quienes tendrán acompañamiento para identificar oportunidades de mejora y desarrollar estrategias ajustadas a las necesidades de cada comunidad educativa.
Recibe nuestro boletín en tu correo
El programa trabajará en cinco componentes: liderazgo educativo, formación docente, aprendizaje de los estudiantes, competencias socioemocionales y escuela de familias. Estos componentes articulan el trabajo de directivos, profesores, estudiantes y familias alrededor del mejoramiento de la calidad educativa.
Vale señalar que, durante el primer semestre de 2026, PROMCE inició operaciones en el Eje Cafetero como parte de su proceso de expansión hacia nuevas regiones del país. En Pereira, el programa comenzó con seis instituciones educativas oficiales y una alianza entre la Fundación Alquería Cavelier, la Alcaldía de Pereira, el Sistema Universitario del Eje Cafetero (SUEJE) y la Universidad Tecnológica de Pereira. Esta primera etapa beneficia a más de 1.600 integrantes de la comunidad educativa.
Destacado: Empresas deberán cumplir nuevas exigencias en 2026 para evitar sanciones: esto dice la norma
Una alianza para fortalecer la educación pública en Antioquia
La llegada de PROMCE a Santa Fe de Antioquia reúne el conocimiento de la Fundación Alquería Cavelier con la experiencia y el trabajo territorial de la Fundación Juan del Corral y Cadena, Comfenalco Antioquia y las autoridades educativas. La alianza permitirá desarrollar una estrategia de acompañamiento construida alrededor de las características y necesidades de las instituciones participantes.
El lanzamiento de PROMCE en Antioquia se realizó el 17 de septiembre en Santa Fe de Antioquia, con la participación de representantes de las organizaciones aliadas y autoridades educativas municipales y departamentales. El encuentro presentó el alcance de la alianza, los retos educativos identificados en el territorio y el plan de trabajo que acompañará a las cuatro instituciones durante esta primera fase.
15 años de experiencia en educación pública
PROMCE se creó en 2012 y durante estos años se consolidó como un modelo integral de acompañamiento a instituciones oficiales de Cundinamarca. El programa articula el trabajo con directivos, docentes, estudiantes y familias para fortalecer el liderazgo educativo, las prácticas pedagógicas, el desarrollo socioemocional y la gestión escolar.
En 2025, PROMCE acompañó a 203 instituciones educativas de Cundinamarca y focalizó su trabajo en 145.161 estudiantes, además de docentes, rectores, coordinadores y orientadores. El programa tiene presencia en 93 municipios del departamento, una trayectoria que sustenta su expansión hacia nuevos territorios del país.
Durante este proceso, el programa ha desarrollado una metodología que combina formación docente, acompañamiento pedagógico, fortalecimiento del liderazgo, seguimiento al aprendizaje, desarrollo socioemocional y trabajo con las familias. En 2025, estas estrategias llegaron a miles de integrantes de las comunidades educativas de Cundinamarca.
Los resultados de Cundinamarca muestran el alcance que ha adquirido esta apuesta por la educación pública. En 2025, el departamento alcanzó 269 puntos en las Pruebas Saber 11 y ocupó el primer lugar entre las entidades territoriales certificadas departamentales en calidad educativa. El departamento también registró una brecha de cuatro puntos entre los resultados de sus instituciones oficiales rurales y urbanas.
Para conocer más de Promce puede ingresar a https://www.fundacionalqueriacavelier.org/promce/