Santa Fe se despide de la Sudamericana con $ 17.100 millones en premios

Independiente Santa Fe cerró su participación en la Copa Sudamericana 2026 con una derrota 2-0 frente a Vasco da Gama en Brasil, resultado que dejó al conjunto colombiano fuera del torneo en los cuartos de final.
La eliminación también marca el cierre de un recorrido que representó un importante ingreso económico para el club. En total, Santa Fe acumuló US$ 5,48 millones, equivalentes a aproximadamente $ 17.100 millones colombianos, de acuerdo con el detalle de premios entregado para su participación en las competencias internacionales.
El equipo bogotano llegó a esta instancia después de avanzar en las diferentes fases del torneo y sumar premios tanto por su participación en la Copa Libertadores como por su recorrido posterior en la Sudamericana.
Así se distribuyen los premios de Santa Fe
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Los US$5,48 millones acumulados por el cuadro capitalino se distribuyen de la siguiente manera:
- US$ 3 millones: participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores.
- US$ 680.000: premios por mérito deportivo.
- US$ 500.000: clasificación a la fase previa de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
- US$ 600.000: clasificación a los octavos de final de la Sudamericana.
- US$ 700.000: clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
De esta manera, el recorrido continental le permitió a Santa Fe superar los US$ 5 millones en ingresos por premios, una cifra que representa cerca de $ 17.100 millones al convertirla a moneda colombiana.
Una serie que terminó en Brasil
Santa Fe llegó al partido de vuelta de los cuartos de final con la posibilidad de avanzar a las semifinales después de empatar 0-0 ante Vasco da Gama en Bogotá.
El primer encuentro de la serie se disputó el 8 de septiembre en el estadio El Campín, donde ninguno de los dos equipos consiguió sacar ventaja.
La definición quedó entonces para Brasil. En el encuentro de vuelta, Vasco da Gama consiguió imponerse 2-0, resultado que le permitió quedarse con la clasificación y puso punto final a la campaña internacional de Santa Fe.
Con la eliminación en cuartos de final, el club colombiano no pudo acceder al siguiente premio económico contemplado para las rondas posteriores de la competencia. Su participación, sin embargo, dejó un acumulado de US$ 5,48 millones en premios, entre los recursos obtenidos durante su paso por la Libertadores y la Sudamericana.
El resultado deportivo deja a Santa Fe fuera de la competencia, mientras que en el aspecto financiero el club termina su recorrido continental con una bolsa cercana a $ 17.100 millones, producto de los premios alcanzados en cada una de las etapas que disputó.
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