Barranquilla mantiene viva su opción de tener un GP de Fórmula 1: Gobierno y Alcaldía trabajan en el proyecto

La posibilidad de que Colombia tenga una carrera de Fórmula 1 volvió a ponerse sobre la mesa. Carlos Salazar, presidente de Victory Sports y uno de los promotores del proyecto que buscó llevar la categoría a Barranquilla, aseguró que la idea no está descartada.
En entrevista con 6AM de Caracol Radio, Salazar afirmó que el actual Gobierno Nacional y la Alcaldía de Barranquilla están trabajando en el proyecto y que se ha mantenido la conversación con la Fórmula 1.
“La puerta no está cerrada”, señaló el empresario, quien sostuvo que Barranquilla podría volver a tener una posibilidad de entrar en los planes futuros del campeonato.
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Las declaraciones llegan después del estreno del circuito Madring de Madrid, que recibió el Gran Premio de España de Fórmula 1 el pasado fin de semana entre el 11 y el 13 de septiembre de 2026.
Así avanzó el proyecto de Fórmula 1 en Barranquilla
Salazar explicó que las primeras conversaciones comenzaron en 2022 y que el proceso avanzó hasta la visita de Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1, a Barranquilla.
Según su relato, Domenicali conoció la propuesta de un circuito en la zona del Malecón y destacó el atractivo que tendrían las imágenes aéreas de la pista junto al río y la ciudad.
Salazar también reveló que, durante aquella etapa del proyecto, ya había dos fondos privados dispuestos a financiar la operación en Barranquilla. Sin embargo, la Fórmula 1 requería un aval del Gobierno Nacional para continuar con el proceso.
El empresario aseguró que esa carta nunca fue firmada y atribuyó a ese hecho la caída del proyecto. Según su versión, posteriormente se tomó la decisión de proponer Madrid, ciudad que terminó acogiendo la iniciativa.
El proyecto llegó a contemplar hasta US$50 millones al año
El exalcalde Jaime Pumarejo explicó en 2024 que el esquema contemplaba una garantía de hasta US$50 millones anuales en un escenario extremo en el que no se vendieran entradas.
La intención era cubrir la operación con ingresos por boletería, patrocinios y alimentos. Pumarejo calculaba que durante los primeros años podrían necesitarse entre US$10 millones y US$15 millones anuales y aseguró que existía un preacuerdo con Ocesa para participar como socio.
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Por ahora no existe un acuerdo firmado, una fecha ni una incorporación de Barranquilla al calendario de la Fórmula 1. Lo que sí existe, según Salazar, es un nuevo escenario para el proyecto: afirmó que el Gobierno Nacional y el alcalde Álex Char están trabajando en la iniciativa y que las conversaciones con la Fórmula 1 continúan.