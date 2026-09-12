Mbappé critica el meme de “dictador” que nació tras su millonaria renovación con el PSG

Kylian Mbappé decidió hablar sobre uno de los memes que lo persiguen desde hace años. El delantero del Real Madrid reconoció que entiende el componente humorístico de las publicaciones que lo muestran como un “dictador”, pero aseguró que algunas comparaciones cruzan una línea.
En una entrevista publicada este 11 de septiembre por France Football y L’Équipe, Mbappé cuestionó que su imagen sea asociada con personajes responsables de episodios trágicos de la historia y habló de una “falta de conciencia política y humana”.
La broma, sin embargo, no apareció durante el Mundial 2026. Su origen se remonta a 2022, cuando Mbappé protagonizó una de las renovaciones más mediáticas del fútbol europeo y decidió continuar en el PSG pese al fuerte interés del Real Madrid.
La renovación con PSG que alimentó el meme de Mbappé
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Mbappé renovó con el club parisino hasta 2025 en mayo de 2022. En los días posteriores comenzaron a circular versiones sobre la enorme influencia que habría conseguido dentro del proyecto deportivo, hasta el punto de que en Francia se discutía públicamente si tendría voz en fichajes, entrenador o dirección deportiva.
RTL reconstruyó este año el origen del fenómeno y situó precisamente en esas negociaciones de 2022 el momento en el que comenzó a extenderse en internet la caricatura de Mbappé como un jugador que “mandaba” dentro del PSG. El propio futbolista negó entonces tener poderes extraordinarios dentro del club.
Con el paso del tiempo, la imagen se transformó en montajes, videos y bromas que lo mostraban dando órdenes o vestido con uniformes militares. Durante el Mundial 2026 el fenómeno volvió a explotar e incluso Ousmane Dembélé lo llamó “Mobut”, en referencia a Mobutu Sese Seko, dictador de Zaire entre 1965 y 1997.
La pelea por su nombre que volvió a impulsar la broma
El meme también tuvo un capítulo comercial en 2024. Mohamed Henni, influencer francés y propietario de un negocio de kebabs, utilizó el nombre de Mbappé en la descripción de uno de sus productos.
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KMA, sociedad creada para gestionar patrocinadores, merchandising y derechos de imagen del jugador, le exigió retirar la referencia en un plazo de ocho días por utilizar comercialmente su nombre sin autorización. Henni reaccionó públicamente hablando de una “dictadura” alrededor del apellido del futbolista.
La protección de esa marca personal tiene además un peso económico importante. Forbes estima que Mbappé generó US$95 millones durante los últimos 12 meses, de los cuales US$25 millones provinieron de actividades fuera de la cancha como patrocinios, licencias, apariciones y negocios.