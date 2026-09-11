Rybakina destronará a Sabalenka del número uno y ahora la enfrentará por el título del US Open

El cambio de mando del tenis femenino tendrá un capítulo directo en Nueva York. Elena Rybakina y Aryna Sabalenka se enfrentarán este sábado 12 de septiembre desde las 3:00 p. m., hora de Colombia, en la final del US Open, después de superar a Coco Gauff y Jessica Pegula, respectivamente.
Rybakina aseguró su llegada al primer puesto del ranking desde los cuartos de final y la WTA confirmó que aparecerá como nueva número uno cuando publique la clasificación del lunes 14 de septiembre. Será la mujer número 30 en alcanzar la cima y la primera persona que representa a Kazajistán, entre hombres y mujeres, en ocupar el primer lugar mundial.
Sabalenka, que lidera el ranking desde octubre de 2024, ya no puede evitar perder la posición. Sin embargo, todavía tiene un objetivo enorme en Nueva York: conquistar su tercer US Open consecutivo y sumarse a Chris Evert y Serena Williams entre las únicas mujeres de la Era Abierta que consiguieron tres títulos seguidos en Flushing Meadows.
Sabalenka y Rybakina llegan a la final después de eliminar a las estadounidenses
Recibe el negocio del deporte en tu correo
Sabalenka aseguró su cuarta final consecutiva en el torneo tras vencer a Jessica Pegula por 7-5 y 6-2. Rybakina necesitó tres sets para remontar ante Coco Gauff y ganó 3-6, 6-4 y 6-4, resultado que además la dejó a una victoria de conseguir su tercer título de Grand Slam.
La final también profundiza una rivalidad muy pareja. En los diez enfrentamientos más recientes registrados entre ambas, el balance está 5-5, y durante 2026 ya protagonizaron varios duelos decisivos. Sabalenka ganó sus cruces en Indian Wells y Miami, mientras Rybakina llega a Nueva York con la oportunidad de acompañar su ascenso al número uno con otro Grand Slam.
La diferencia económica entre las dos nuevas grandes rivales
Aunque Rybakina desplazará a Sabalenka en el ranking, la bielorrusa conserva una ventaja considerable fuera de la cancha. Forbes estima que Sabalenka generó US$36,1 millones en los últimos 12 meses, con US$23 millones provenientes de patrocinios, licencias, apariciones y otros negocios.
Recomendado: Amenaza de boicot sacude Roland Garros: Jugadores exigen más dinero en premios
Rybakina aparece con US$17,4 millones, incluidos US$6 millones fuera de la cancha. Es decir, Sabalenka genera casi cuatro veces más comercialmente, una diferencia que muestra que el liderazgo deportivo todavía no se traduce en el mismo valor de mercado.
La final también tendrá el mayor premio individual en la historia del torneo: US$5,5 millones para la campeona y US$2,8 millones para la subcampeona. El US Open repartirá US$108 millones en compensación total a los jugadores durante su edición 2026.