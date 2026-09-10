James Rodríguez será nuevo jugador de Atlético Nacional: Estos son sus números

James Rodríguez es protagonista de uno de los movimientos más importantes del fútbol colombiano en los últimos años. Atlético Nacional avanza para contratar al capitán de la Selección Colombia, quien permanece como agente libre después de finalizar su etapa en Minnesota United.
El club antioqueño prepara la logística para realizar los exámenes médicos y posteriormente firmar el contrato. La operación se resolverá rápidamente, pues este viernes 11 de septiembre termina el periodo extraordinario habilitado para registrar futbolistas libres en Colombia.
James regresará al fútbol profesional colombiano después de 18 años. Debutó con Envigado siendo adolescente y en 2008 salió hacia Banfield de Argentina, iniciando una carrera que posteriormente lo llevó por Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Sao Paulo y otros clubes.
¿Cuánto vale James Rodríguez actualmente?
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La llegada a Nacional se produce en un momento muy diferente de su carrera desde el punto de vista económico. Transfermarkt sitúa actualmente su valor de mercado en 1,5 millones de euros, una de las cifras más bajas registradas para el colombiano.
El contraste con su mejor momento es amplio. James llegó a estar valorado en 80 millones de euros durante sus etapas en Real Madrid y Bayern Múnich, cuando se encontraba entre los futbolistas colombianos de mayor cotización en el mercado internacional.
Nacional lo contrata sin pagar traspaso
Su condición contractual facilitó la operación. Nacional no tendrá que pagar una transferencia por sus derechos deportivos, debido a que James se encuentra sin equipo, aunque sí deberá acordar directamente con el jugador las condiciones salariales y contractuales.
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El contraste vuelve a ser significativo: Real Madrid pagó alrededor de 75 millones de euros al Mónaco en 2014 para contratarlo después del Mundial de Brasil. Ahora, doce años después, el club verdolaga suma al mismo futbolista sin pagar por su transferencia, aprovechando su condición de agente libre.