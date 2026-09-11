Túnel del Toyo toma impulso con nueva inversión de $60.297 millones y fecha clave de operación

El proyecto de acceso al Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, conocido como Túnel del Toyo, tendrá nuevos recursos para garantizar la continuidad de las obras en Antioquia. Construcciones El Cóndor confirmó laprórroga del acuerdo contractual.
El contrato fue celebrado entre el Departamento de Antioquia, a través de la Secretaría de Infraestructura Física, y Construcciones El Cóndor. Su alcance contempla la construcción y las actividades de gestión predial, social y ambiental relacionadas con las vías de acceso al proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, en el sector 01.
Según la información divulgada por la compañía, la nueva adición asciende a $60.297.880.573, valor que incluye el componente de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU). Los recursos permitirán dar continuidad a la ejecución del proyecto bajo las condiciones previstas en el contrato.
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Además del aumento en el valor del acuerdo, las partes establecieron una ampliación del plazo de ejecución. Con la Prórroga No. 7, la vigencia contractual se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027.
El Túnel del Toyo hace parte del corredor vial destinado a mejorar la conexión de Antioquia con la región de Urabá y facilitar el acceso hacia el litoral Caribe. La infraestructura está integrada al corredor de la vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo.
El gobernador de Antioquia, Julián Andrés Rendón, ha señalado que el corredor podría entrar en operación en octubre de 2027. Por su parte, el Gobierno nacional ha expresado su intención de avanzar en la terminación de las obras.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, indicó que culminar el proyecto responde a una de las instrucciones impartidas por el presidente Abelardo De la Espriella y resaltó su importancia para fortalecer la conexión terrestre de Antioquia con otras regiones del país.