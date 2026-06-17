Túnel del Toyo logra avance importante para poner en marcha su operación

El Gobierno Nacional dio un nuevo paso para poner en funcionamiento el Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, conocido como Túnel del Toyo, al iniciar la fase de ingeniería para la instalación de los equipos electromecánicos que permitirán su futura operación.
El anuncio se produjo durante una visita técnica del director general del Invías, Juan Guillermo Jiménez, quien confirmó que las obras civiles asociadas a esta etapa avanzarán aun cuando no han culminado los trabajos de impermeabilización y control de filtraciones.
Con esta decisión, el Gobierno busca mantener el cronograma de una infraestructura considerada estratégica para mejorar la conexión entre Antioquia, la subregión de Urabá y los puertos sobre el Caribe colombiano.
La nueva fase marca la transición entre la construcción del túnel y su preparación para entrar en servicio, incorporando los sistemas necesarios para garantizar condiciones de operación y seguridad permanentes.
¿Qué obras comienzan en el Túnel del Toyo?
De acuerdo con el Invías, esta primera etapa comprende actividades de inventario, recibo y entrega de infraestructura, así como la instalación de canalizaciones y la ejecución de obras civiles requeridas para el montaje de los equipos electromecánicos.
Entre los sistemas que serán instalados se encuentran los de ventilación, iluminación, comunicaciones, monitoreo, detección y atención de emergencias, control de tráfico, señalización variable, protección contra incendios y los centros de control que supervisarán el funcionamiento del corredor.
“Comienza una de las etapas más importantes para la entrada en operación del Túnel Guillermo Gaviria Echeverri. La decisión de iniciar la instalación de los equipos electromecánicos demuestra el compromiso del Gobierno Nacional con Antioquia y con una obra que transformará la movilidad y la competitividad de la región”, señaló Jiménez.
No obstante, el avance de las siguientes actividades dependerá de que la Gobernación de Antioquia complete la construcción de las pantallas en las galerías de evacuación y corrija las filtraciones identificadas en el túnel de servicio.
El túnel carretero más largo de América
El Túnel Guillermo Gaviria Echeverri tendrá una longitud cercana a los 9,7 kilómetros, lo que lo convertirá en el túnel carretero más extenso de América una vez entre en operación.
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La infraestructura hace parte del proyecto vial que busca reducir tiempos de desplazamiento entre Medellín y Urabá, una región que concentra buena parte de las exportaciones agrícolas del país y donde avanzan proyectos portuarios con capacidad para ampliar el comercio exterior colombiano.
Según el Invías, el inicio de la instalación de los equipos electromecánicos representa el paso previo a la puesta en marcha de una infraestructura que deberá operar de manera continua, con sistemas de monitoreo y respuesta ante incidentes durante las 24 horas del día.