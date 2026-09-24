Venezuela tendría nuevas elecciones: Delcy Rodríguez sacude el panorama político tras este anuncio

Durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se refirió a la posibilidad de realizar nuevas elecciones presidenciales en el país y aseguró que su administración mantiene conversaciones con distintos sectores de la oposición.
La mandataria señaló que el Gobierno busca avanzar hacia un proceso político en el que puedan participar las diferentes fuerzas del país. Sin embargo, durante su intervención no entregó una fecha concreta para la realización de los comicios.
Rodríguez afirmó que, para avanzar hacia unas elecciones, será necesario establecer condiciones que permitan la participación de los distintos sectores políticos y garanticen el desarrollo del proceso electoral.
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Según explicó, la administración encargada mantiene conversaciones con representantes de diferentes sectores de la oposición con el propósito de generar acuerdos que permitan avanzar en un proceso político con participación de las distintas fuerzas venezolanas.
La presidenta encargada no precisó cuándo podrían realizarse las elecciones ni presentó un cronograma electoral. Su intervención, no obstante, dejó abierta la posibilidad de que el país avance hacia nuevos comicios.
Rodríguez también señaló que el momento para llevar a cabo las elecciones será determinado por el pueblo venezolano y sostuvo que las instituciones deben estar preparadas para desarrollar un proceso que, de acuerdo con su planteamiento, sea inclusivo y transparente.
Venezuela plantea cambios institucionales antes de los comicios
Durante su intervención, Delcy Rodríguez también hizo hincapié en la necesidad de adelantar una reforma institucional y jurídica en Venezuela.
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La mandataria explicó que el Gobierno lleva a cabo una revisión del funcionamiento del Estado, con el objetivo que, según indicó, es fortalecer la seguridad jurídica para los ciudadanos y los inversionistas.
Asimismo, sostuvo que deben establecerse condiciones para el ejercicio de la actividad política y reiteró que las diferentes fuerzas del país deberán contar con garantías de participación.
Rodríguez también solicitó acompañamiento internacional para los cambios que su administración afirma estar impulsando. Al mismo tiempo, defendió la soberanía venezolana y rechazó cualquier intervención externa en los asuntos del país.
Por ahora, el Gobierno venezolano no ha definido públicamente una fecha para las próximas elecciones presidenciales. La realización de los comicios dependerá de las condiciones políticas e institucionales que se establezcan durante las conversaciones con los distintos sectores.