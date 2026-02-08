La brecha entre las empresas que hablan de inteligencia artificial y las que ya la convierten en resultados financieros se está ampliando. Así lo muestra el Informe global de IA 2026 de NTT DATA, que identifica a un grupo reducido de compañías que ya está capturando crecimiento, rentabilidad y eficiencia a través de la IA.
De acuerdo con el estudio realizado con 2.567 ejecutivos C-level y directivos senior de 35 países y 15 industrias, solo el 15 % de las organizaciones puede considerarse líder en IA. Sin embargo, ese grupo concentra los mejores indicadores financieros del mercado.
Estas empresas tienen 2,5 veces más probabilidades de reportar crecimientos de ingresos superiores al 10 % y 3,6 veces más opciones de operar con márgenes iguales o superiores al 15 %, frente al resto de las organizaciones.
En el último año fiscal reportado por las compañías encuestadas, el 62,8 % de las empresas líderes en IA reportó crecimientos superiores al 10 %, frente a solo el 25,3 % entre las organizaciones que aún no han logrado escalar la IA con impacto en el negocio.
En rentabilidad, la diferencia es aún más marcada: 33,8 % de los líderes reporta márgenes de 15 % o más, frente a solo 9,4 % del resto.
La IA ya es una decisión de junta directiva
Uno de los mensajes centrales del informe es que la IA dejó de ser un proyecto del área de tecnología. En las empresas que están logrando resultados, las decisiones se toman a nivel corporativo y con enfoque en negocio.
El 55,9 % de los líderes opera con un modelo de gobernanza centralizada de IA, frente al 37,6 % del resto de organizaciones. Además, el 56,2 % cuenta con un comité de dirección de IA con participación de la alta gerencia, áreas legales y de riesgo.
Esta madurez se refleja también en la estructura ejecutiva. El 77,8 % de las empresas líderes tiene un Chief AI Officer (CAIO) dedicado, frente al 60,9 % del resto. En otras palabras, la IA ya tiene líder, presupuesto y responsabilidades claras.
Infraestructura, control y soberanía de datos
Otra diferencia clave está en la base tecnológica. El 31,5 % de los líderes prioriza stacks de IA, frente al 22,1 % de las empresas rezagadas. La preocupación por la privacidad de datos y la soberanía digital también es mayor: 59,4 % de los líderes la identifica como su principal tema de gobernanza.
Este enfoque está impulsando la adopción de IA privada, especialmente en sectores regulados y en multinacionales, donde el cumplimiento normativo y el control de la información se vuelven críticos.
El informe desmonta otra prejuicio común: los líderes en IA no están usando la tecnología para reemplazar personas, sino para aumentar productividad y proteger conocimiento clave.
Destacado: Inteligencia artificial en Colombia: avanza regulación pero hay retos en adopción y ejecución.
El 28,9 % prioriza empoderar al talento más experimentado con herramientas de IA, frente al 22,5 % de las empresas rezagadas. Además, el 45,3 % gestiona la adopción de IA como un programa formal de cambio organizacional, casi 11 puntos porcentuales más que las organizaciones que no logran escalar.
El estudio da pistas relevantes para CEOs y juntas directivas: la IA ya está incidiendo directamente en crecimiento, márgenes y resiliencia operativa. Las empresas que no logren pasar del piloto a la escala no solo perderán eficiencia, sino competitividad.
El liderazgo en IA ya no es un tema de innovación, es una decisión estratégica que está separando a las empresas que crecen de las que se están quedando atrás.