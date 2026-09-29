Actividad de taladros de petróleo y gas aumentó 1,8 % en agosto de 2026

En agosto de 2026 se registraron 114 taladros en actividad en Colombia para la industria del petróleo y el gas. De estos, 32 fueron para actividades de perforación y 82 para operaciones de mantenimiento en los pozos. Si se toma la cifra total de taladros se registró un alza de 1,8 % frente a agosto de 2025, lo que equivale a dos equipos adicionales. Mientras que en el comparativo mensual, es decir, con julio, la cifra no cambió.
Entre enero y agosto de 2026, el promedio de taladros activos fue de 108 equipos, lo que significó una disminución de 1,5 % frente al mismo lapso de 2025, es decir, de dos equipos menos.
Si solo se pone la lupa sobre los taladros activos en actividades de perforación, 31 estuvieron ubicados en operaciones en territorio continental, mientras que uno lo hizo en el mar. Estos 31 significaron un alza de 3,2 % frente a agosto de 2025, es decir, un equipo más en actividad.
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De otro lado, entre enero y agosto, el promedio de taladros en actividad fue de 32, lo que significó un alza de 9 % frente al mismo lapso de 2025, o un equivalente de tres equipos adicionales.
Si se revisan los datos de la distribución geográfica del número de equipos, Meta concentró el máximo número de taladros en agosto, con 14, seguida de Casanare, con 10; La Guajira, con 2; Arauca, con 1; Boyacá, con 1; Córdoba, con 1; Huila, con 1; Magdalena, con 1, y Sucre, con 1.
Por otro lado, en cuanto a los taladros en mantenimiento, entre enero y agosto de 2026 se registraron 76 equipos, lo que significó una baja de 5,3 % frente al mismo lapso de 2025, o cuatro equipos menos. En agosto de 2026 fueron 82 los equipos en este segmento, lo que representó un alza de 1,2 % frente al mismo mes de 2025.
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Campetrol (Cámara Colombia de Petróleo, Gas y Energía) concluyó que espera que el número de taladros aumente hasta noviembre de 2026, alcanzando 116 equipos. Si las expectativas se cumplen, se tocaría el segundo pico en lo que va de 2026, ya que en marzo de este año se registraron 117 equipos, cifra máxima hasta la fecha.
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