Afinia pagó $131.000 millones a XM y suspende riesgo de cortes de energía en el Caribe

Afinia pagó $131.000 millones a XM y logró suspender transitoriamente la medida de limitación del suministro de energía que estaba prevista para este 30 de octubre en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre.
La compañía informó que cumplió con el pago gracias al respaldo de Empresas Públicas de Medellín (EPM), su matriz empresarial.
La medida inicialmente contemplaba interrupciones del servicio durante tres horas al día en los 360 circuitos que conforman el mercado de energía de Afinia en estos tres departamentos del Caribe colombiano.
La empresa destacó que el respaldo de EPM fue determinante para mantener su operación. Según indicó, durante los seis años de operación de Afinia se han invertido más de $3,6 billones para fortalecer la infraestructura eléctrica de la región y mejorar la calidad del servicio.
Sin embargo, advirtió que garantizar la sostenibilidad financiera y operativa del servicio requiere del compromiso de todos los actores del sector.
En ese sentido, hizo un llamado a los usuarios para pagar oportunamente las facturas, hacer un uso responsable de la energía y proteger la infraestructura eléctrica. También pidió combatir el fraude, las conexiones ilegales y el uso indebido del servicio, prácticas que afectan la prestación y reducen la capacidad de inversión y modernización de las redes.
Deuda de entidades públicas con Afinia
Uno de los puntos que destacó la compañía es el incumplimiento en los pagos de las entidades públicas. De acuerdo con Afinia, la deuda de este segmento asciende actualmente a $420.000 millones.
La empresa también señaló que continúa impulsando alternativas como la energía prepagada, que permite a los usuarios controlar su consumo y administrar mejor sus gastos. Actualmente, 65.000 familias utilizan esta modalidad.
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