Alcaldía de Bogotá y Claro Colombia se unen para llevar formación digital gratuita a las personas que viven en la capital

En el marco del Claro Tech Summit 2026, que se realiza en Cartagena, la Alcaldía Mayor de Bogotá y Claro Colombia anunciaron una alianza estratégica para impulsar la formación digital, fortalecer las competencias Steam y conectar el talento local con nuevas oportunidades de empleabilidad.
Esta colaboración público-privada se materializa a través de las plataformas Aprende con Claro y Bogotá Capital Digital que ofrecen programas flexibles y accesibles para preparar a las personas frente a los retos de los empleos actuales.
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Los programas de formación están diseñados con un enfoque inclusivo, orientado a cerrar la brecha tecnológica en grupos poblacionales prioritarios mediante el fortalecimiento de habilidades en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM).
El impacto de dicha alianza está compuesto por tres grandes frentes:
- Formación digital para todos: programas a través de la plataforma global Aprende con Claro con acceso ilimitado a contenidos de calidad que responden a las necesidades del sector productivo y la economía digital. Los cuales podrán ser implementados dentro de los Centros de Experiencia TIC.
- Inclusión social: iniciativas dirigidas a mujeres, adultos mayores y comunidades vulnerables en las localidades de Bogotá.
- Impulso a la empleabilidad y emprendimiento: conectando jóvenes, docentes y estudiantes con tendencias globales en TIC.
Con esta alianza, Bogotá Capital Digital y Claro Colombia consolidan un modelo de formación digital inclusivo, gratuito y con estándares internacionales que también se promoverá directamente en las localidades a través de los Centros de Experiencia TIC.
Adicionalmente, como parte de esta alianza, las organizaciones trabajarán de manera conjunta para promover el acceso y la apropiación digital, impulsando el uso responsable de la tecnología a través de contenidos, herramientas y espacios de formación.
María Consuelo Castro, gerente de sostenibilidad de Claro Colombia, expresó: “Las alianzas son fundamentales para multiplicar el impacto de la tecnología. Cuando organizaciones públicas, privadas y sociales unimos capacidades, logramos que más personas accedan a herramientas de formación, conocimiento y desarrollo para transformar su presente y construir mejores oportunidades para el futuro”.
Así las cosas, la ciudadanía tendrá acceso a estos programas de formación a través del Portal Bogotá Capital Digital: tic.bogota.gov.co/oportunidades.