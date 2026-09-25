 Alcaldía de Bogotá y Claro Colombia se unen para llevar formación digital gratuita a las personas que viven en la capital

Noticias empresariales Finanzas personales

Alcaldía de Bogotá y Claro Colombia se unen para llevar formación digital gratuita a las personas que viven en la capital

Los programas de formación están diseñados con un enfoque inclusivo, orientado a cerrar la brecha tecnológica en grupos poblacionales prioritarios.

Por: -
María Consuelo Castro, gerente de sostenibilidad de Claro Colombia y Diana Celis Mora, consejera Distrital TIC
Foto: María Consuelo Castro, gerente de sostenibilidad de Claro Colombia y Diana Celis Mora, consejera Distrital TIC

Compártelo en:
Añade a Valora Analitik como tu fuente

En el marco del Claro Tech Summit 2026, que se realiza en Cartagena, la Alcaldía Mayor de Bogotá y Claro Colombia anunciaron una alianza estratégica para impulsar la formación digital, fortalecer las competencias Steam y conectar el talento local con nuevas oportunidades de empleabilidad.

Esta colaboración público-privada se materializa a través de las plataformas Aprende con Claro y Bogotá Capital Digital que ofrecen programas flexibles y accesibles para preparar a las personas frente a los retos de los empleos actuales.    

Destacado: Norma confirma el máximo permitido para trabajar horas extra en Colombia

Recibe nuestro boletín en tu correo

Listo, ya estás dentro
Recibirás el próximo boletín en tu correo.

Los programas de formación están diseñados con un enfoque inclusivo, orientado a cerrar la brecha tecnológica en grupos poblacionales prioritarios mediante el fortalecimiento de habilidades en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM).

Claro Tech Summit 2026
Claro Tech Summit 2026. Foto: Daniela Montes/Valora Analitik

El impacto de dicha alianza está compuesto por tres grandes frentes:

  • Formación digital para todos: programas a través de la plataforma global Aprende con Claro con acceso ilimitado a contenidos de calidad que responden a las necesidades del sector productivo y la economía digital. Los cuales podrán ser implementados dentro de los Centros de Experiencia TIC. 
  • Inclusión social: iniciativas dirigidas a mujeres, adultos mayores y comunidades vulnerables en las localidades de Bogotá. 
  • Impulso a la empleabilidad y emprendimiento: conectando jóvenes, docentes y estudiantes con tendencias globales en TIC.

Con esta alianza, Bogotá Capital Digital y Claro Colombia consolidan un modelo de formación digital inclusivo, gratuito y con estándares internacionales que también se promoverá directamente en las localidades a través de los Centros de Experiencia TIC.

Adicionalmente, como parte de esta alianza, las organizaciones trabajarán de manera conjunta para promover el acceso y la apropiación digital, impulsando el uso responsable de la tecnología a través de contenidos, herramientas y espacios de formación.

María Consuelo Castro, gerente de sostenibilidad de Claro Colombia, expresó: “Las alianzas son fundamentales para multiplicar el impacto de la tecnología. Cuando organizaciones públicas, privadas y sociales unimos capacidades, logramos que más personas accedan a herramientas de formación, conocimiento y desarrollo para transformar su presente y construir mejores oportunidades para el futuro”.

Así las cosas, la ciudadanía tendrá acceso a estos programas de formación a través del Portal Bogotá Capital Digital: tic.bogota.gov.co/oportunidades.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar