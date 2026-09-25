Smurfit Westrock anuncia acuerdo para adquirir el negocio de papel y corrugado de CMPC en Chile

Smurfit Westrock anunció la celebración de un acuerdo para adquirir el negocio chileno de papel y corrugado de Empresas CMPC S.A, por una contraprestación de US$420 millones.
Lo anterior representa un múltiplo de la transacción posterior a sinergias inferior a seis veces el Ebitda ajustado.
La empresa, Smurfit Westrock, considera que el negocio es “altamente complementario con nuestras operaciones existentes y ofrece una excelente plataforma desde la cual continuar creciendo junto con nuestros clientes en América Latina”.
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Tony Smurfit, presidente y CEO de Smurfit Westrock, dijo: “Las oportunidades de adquirir un negocio verdaderamente único como este son poco frecuentes. CMPC ha desarrollado y hecho crecer este negocio durante muchas décadas y aporta una enorme experiencia a la organización Smurfit Westrock. Con el amplio conocimiento de la industria y la presencia geográfica que Smurfit Westrock aporta a nuestros nuevos colegas, me entusiasman mucho las futuras oportunidades de crecimiento y desarrollo en toda la región”.
A detalle, los activos están estratégicamente ubicados cerca de las principales regiones pesqueras y agrícolas del país, complementando el negocio de corrugado existente y representan para Smurfit Westrock la oportunidad de adquirir una de las posiciones de liderazgo en papel y corrugado en Chile.
Cabe resaltar que la máquina de papel, que ha recibido importantes inversiones y está ubicada en Santiago, produce aproximadamente 250.000 toneladas al año, lo que fortalecerá el sistema regional de papel.
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A su vez, permitirá integrar papel reciclado en las operaciones de Argentina, Perú y Ecuador, y también canalizar kraftliner procedente de Brasil y Norte América hacia los activos adquiridos en Chile.
Smurfit Westrock explicó que tiene la intención de financiar la transacción con sus propios recursos líquidos. Se prevé que el cierre tenga lugar durante el primer semestre de 2027, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluidas las autorizaciones regulatorias.