José Camilo Manzur renunció a la presidencia de Asocodis, la Asociación Colombiana de Distribuidores y Comercializadores de Energía Eléctrica.
El ejecutivo presentó su carta de renuncia ante la Junta Directiva, con el fin de emprender nuevos retos profesionales dentro del sector energético, el más reciente de ellos, como miembro de la nueva Junta Directiva de Ecopetrol.
De hecho, en este cargo de la empresa más grande de Colombia, fue uno de los que eligió este jueves al nuevo presidente de la compañía, Joaquín Gutiérrez.
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¿Quién es José Camilo Manzur?
Durante 20 años, José Camilo Manzur ha acompañado a las empresas afiliadas en momentos de transformaciones clave del sector eléctrico y del país, ejerciendo la representación de un sector que lleva la energía eléctrica a millones de hogares y empresas.
Por lo anterior, las 21 empresas afiliadas a Asocodis expresaron su gratitud al ingeniero.
La salida del ejecutivo del gremio de distribuidores y comercializadores de energía llevará a su Junta Directiva a iniciar y adelantar los procesos institucionales correspondientes para asegurar la continuidad de su gestión.
La llegada del nuevo presidente de Asocodis se dará en un momento coyuntural para el sector, por cuenta de la llegada del fenómeno de El Niño y otros retos de largo plazo como la transición energética.
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