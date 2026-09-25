Fenómeno de El Niño en Colombia podría extenderse incluso hasta agosto de 2027: director del Ideam

El fenómeno de El Niño podría seguir marcando el panorama climático de Colombia hasta agosto de 2027. Así lo reveló Andrés Herkrath, director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en el marco del 28.º Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos (Andesco). Según explicó, los principales impactos de este evento climático se concentrarían en las regiones Andina y Caribe.
¿El fenómeno de El Niño se extendería hasta finales de junio de 2027?
Está estimado que el fenómeno de El Niño va a durar hasta junio-julio-agosto de 2027.
¿Entonces duraría más que lo señalado en las previsiones iniciales?
Veámoslo de otra forma. El fenómeno El Niño es un evento que se está monitoreando mes a mes y se saca una información científica, que es la temperatura del océano, como referencia para saber su intensidad y duración.
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Todos los meses se actualizan esos datos. En la última actualización, en la primera semana de septiembre, salió básicamente que los datos son: existe 90 % de probabilidad de que el fenómeno sea clasificado como ‘muy fuerte’. Hay 75 % de probabilidad de que sea el más fuerte registrado desde que tenemos datos. Y en la duración, se está esperando que esta sea hasta junio, julio o agosto del año entrante (2027).
¿Cuáles serían las regiones más impactadas?
Hay dos regiones que tendrían las mayores afectaciones: la primera, los Andes, y la segunda, el Caribe. Lo primero, porque es donde más personas están viviendo, y por lo tanto, es donde los efectos generan mayores afectaciones a la salud pública.
Lo segundo es porque son las zonas que dependen mayoritariamente de ríos superficiales que vienen de las montañas, que en un escenario donde haya lluvias o disminución de ellas, los caudales se reducen, y por lo tanto, hay afectaciones en la generación de energía y en el abastecimiento de agua, entre muchas otras, como agricultura, salud, defensa, etcétera.
¿Habrá precipitaciones en otras partes del país?
El Niño no significa que deje de llover. Simplemente es un fenómeno de variabilidad climática donde llueve menos de lo normal. ¿Qué significa eso? Que para los meses de octubre y noviembre, que normalmente tenemos lluvias en los Andes, va a llover un poco. Lo que va a pasar es que va a llover menos de lo que se acostumbra en un año normal.
Amazonas y Orinoquía son regiones densamente bajas en términos de población, y por lo tanto, son zonas que están menos expuestas. No significa que los cultivos o las actividades productivas que estén ahí no se vayan a afectar. Si el flujo de agua cambia, seguramente habrá afectaciones, como viven menos personas, seguramente veremos un impacto cuantificado menor.
¿Cuáles son sus retos en la dirección del Ideam?
El primero es seguir con la articulación con las demás carteras, porque de pasar del dato al hecho es donde está el secreto. El gran reto que tenemos es la articulación desde el Ideam con los diferentes ministerios para hacerles llegar la información en la calidad que necesitan, pero sobre todo en la temporalidad que necesitan para que las decisiones sean tomadas a tiempo.
¿Tienen suficiente presupuesto?
El Ideam tuvo una disminución presupuestal de 0,7 %, lo cual significa que tenemos con qué mantener la operación. No obstante, como cualquier organismo o institución, uno siempre quisiera más, pero lo que tenemos es suficiente para mantener la operación y también está el reto de que, a partir de proyectos de cooperación internacional, logremos sacar fondos adicionales para fortalecer el sistema.
Así mismo está la cooperación con el sector privado a través de diferentes mecanismos, por ejemplo, la inversión de 1 %. Es decir, tenemos un presupuesto acotado, sí; es suficiente, pues está casi igual que el año pasado, pero tenemos la puerta abierta a que con gestión levantemos los recursos que necesitamos para hacer proyectos de desarrollo.
¿De cuántos recursos disponen?
Cerca de $123.000 millones anuales. Somos 488 funcionarios.
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¿Algo más que desee adicionar?
El Ideam se ha preparado para emitir la información de la forma más rápida posible, en términos de calidad, y en trabajar con las diferentes carteras para pasar del dato a acciones. Estamos enfocados en trabajar en la parte de prevención, y es básicamente en estos meses que tenemos antes de llegar al pico del fenómeno, dar la información a tiempo para que las carteras tomen acciones que les permitan prevenir los impactos.
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