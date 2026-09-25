Colombianos pagaron casi $1 billón en multas de tránsito: el recaudo creció 43 % en 2025

La directora del SIMIT, Sandra Tapias, presentó la rendición de cuentas de la entidad durante el Congreso Nacional de Autoridades de Tránsito 2026, que se desarrolla en Cartagena.
El informe destacó el comportamiento del recaudo, la distribución de recursos para seguridad vial y la ejecución presupuestal de la entidad.
Durante la jornada de rendición de cuentas, la directora del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), Sandra Tapias, dio a conocer los principales resultados de la gestión realizada durante 2025.
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De acuerdo con las cifras presentadas, el recaudo nacional a través del SIMIT alcanzó los $962.232 millones en 2025, lo que representa un incremento del 43,09 % frente al recaudo registrado en 2024.
La presentación también abordó la gestión relacionada con el recaudo y la distribución de recursos provenientes de las autoridades de tránsito. En este componente, durante 2025 se realizaron transferencias por $53.085 millones destinados a vías urbanas y $3.495 millones para vías nacionales.
En total, estos recursos destinados a infraestructura vial sumaron $56.580 millones durante la vigencia.
Recursos para seguridad vial
Otro de los aspectos destacados durante la rendición de cuentas fue la contribución del SIMIT a la seguridad vial. Según las cifras expuestas, en 2025 fueron transferidos $39.804 millones a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA).
El informe señaló además que, entre 2004 y 2025, el acumulado transferido a este componente asciende a $582.912 millones, recursos relacionados con las acciones de seguridad y control en las vías nacionales.
La presentación también mostró el comportamiento histórico de los recursos recaudados por concepto de multas de tránsito. Entre 2002 y 2025, el recaudo total reportado fue de $13,77 billones, de los cuales $8,85 billones correspondieron al recaudo en las autoridades de tránsito y $4,92 billones al recaudo externo a través del esquema asociado al SIMIT.
Ejecución del presupuesto
Durante la rendición de cuentas también se entregó información sobre la gestión financiera de la entidad y la ejecución de su presupuesto.
En gastos de funcionamiento, el presupuesto registrado fue de $52.398 millones, con una ejecución de $47.631 millones, equivalente aproximadamente al 90,9 %.
Para los gastos de operación, el presupuesto ascendió a $104.790 millones, mientras que la ejecución reportada alcanzó $101.001 millones, cerca del 96,4 %.
En materia de inversión, el presupuesto fue de $13.597 millones y la ejecución llegó a $13.105 millones, aproximadamente el 96,4 %.