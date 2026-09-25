Colombia abre una nueva vía para financiar grandes proyectos: tendrá acceso a casi US$40.000 millones

Colombia enfrenta uno de los retos más complejos para sus finanzas públicas: mantener la inversión que requiere el país mientras persisten restricciones fiscales y los costos del financiamiento internacional siguen siendo elevados. En ese escenario, contar con nuevas alternativas de crédito puede ser determinante para sacar adelante proyectos de infraestructura, energía, transporte y desarrollo sostenible.
Lea también: Nuevo estadio El Campín: ¿qué falta para iniciar las obras del megaproyecto de $2,4 billones?
Precisamente, Colombia amplió su menú de opciones de financiamiento internacional con su incorporación al Nuevo Banco de Desarrollo (NDB), la entidad multilateral creada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, conocidos como los países fundadores de los BRICS.
Recibe nuestro boletín en tu correo
La llegada del país a esta institución abre la posibilidad de acceder a una fuente adicional de recursos para proyectos de mediano y largo plazo. El banco ha aprobado alrededor de US$39.700 millones en 123 proyectos desde su creación, con inversiones concentradas principalmente en transporte, energía, agua y desarrollo sostenible.
Es importante aclarar que esos casi US$40.000 millones no corresponden a recursos que Colombia recibirá directamente. Se trata del monto acumulado de proyectos que el Nuevo Banco de Desarrollo ha aprobado en diferentes economías emergentes. La incorporación del país significa que Colombia entra a formar parte de esta institución y puede buscar financiación para iniciativas que cumplan con sus condiciones.
¿Qué es el Nuevo Banco de Desarrollo al que ahora pertenece Colombia?
El NDB fue creado en 2014 por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Tiene su sede en Shanghái y funciona como una institución multilateral orientada principalmente a financiar proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible. Colombia se consolidó como miembro pleno después de la ratificación aprobada por el consejo de gobernadores del banco en julio de 2025.
Para el país, el ingreso ocurre en un momento en el que las restricciones fiscales hacen más relevante la búsqueda de fuentes adicionales de recursos. La adhesión permitiría complementar las alternativas que Colombia ya tiene con organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El objetivo, por tanto, no sería reemplazar esas instituciones, sino diversificar las fuentes de financiación disponibles para proyectos que requieren grandes cantidades de capital y periodos prolongados de ejecución.
¿Qué ventaja tendría Colombia al pertenecer al banco?
Una de las características destacadas del NDB es que ofrece créditos para gobiernos sin exigencias políticas, de acuerdo con el contenido del comunicado. Otro elemento que podría resultar relevante para Colombia es la utilización de monedas locales en los desembolsos.
También puede leer: Arrancan obras de megaproyecto de $1,6 billones que busca descongestionar el sur de Bogotá: así será
El banco ha venido aumentando el uso de monedas diferentes al dólar en sus operaciones y tiene como objetivo llevar esa proporción al 30 % durante 2026. Para proyectos colombianos financiados bajo este esquema, esto podría contribuir a reducir la exposición cambiaria asociada a determinadas operaciones de crédito.
La importancia de este punto está en que una parte de los proyectos de infraestructura tiene horizontes de ejecución de varios años. Por ello, la moneda en la que se contrata y desembolsa una deuda puede incidir en los riesgos financieros que enfrenta el proyecto.
El acceso a esta nueva alternativa de financiación también tiene un costo para el país. Como parte del proceso de adhesión, Colombia se comprometió a suscribir cerca de US$512 millones en capital del Nuevo Banco de Desarrollo. El aporte es proporcional al realizado por otros miembros recientes de la institución, como Uzbekistán, Egipto y Bangladesh.
Este aporte hace parte de la participación de Colombia en la entidad y debe entenderse dentro del proceso de incorporación al banco, no como un crédito destinado directamente a financiar una obra específica. A cambio, el país obtiene la posibilidad de presentar proyectos para buscar financiación de esta institución multilateral.
¿Qué proyectos podría financiar Colombia?
Entre las iniciativas que el país ha identificado como candidatas para este tipo de recursos aparecen proyectos relacionados con transición energética, desarrollo urbano sostenible y ampliación de la conectividad regional. Son sectores que requieren inversiones de largo plazo y que pueden involucrar recursos públicos, privados o esquemas de financiación combinada.
Puede interesarle: Gobierno De la Espriella ante la ONU: estas fueron las claves del discurso
La eventual financiación, sin embargo, dependerá de que cada proyecto sea presentado y cumpla con los procesos y criterios correspondientes del banco. El ingreso al NDB no implica que todos los proyectos colombianos vayan a recibir automáticamente recursos.