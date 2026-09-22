Arrancan obras de megaproyecto de $1,6 billones que busca descongestionar el sur de Bogotá: así será

Los trancones en el sur de Bogotá y en los corredores que conectan la capital con Soacha se han convertido durante años en uno de los principales problemas para quienes deben desplazarse diariamente entre Cundinamarca y Bogotá. La alta circulación de vehículos particulares, transporte público y carga concentra buena parte de la presión sobre la Autopista Sur y sus conexiones. Ahora, una nueva obra de infraestructura vial comienza a tomar forma para generar una alternativa a esos desplazamientos y modificar la conexión entre el suroccidente de Bogotá, Soacha y otros municipios de Cundinamarca.
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El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico Jr., confirmó que ya iniciaron las obras de la ALO Sur, un megaproyecto que contempla una inversión anunciada de $1,64 billones, un corredor de 24,5 kilómetros, 34 puentes y dos intersecciones a desnivel, de acuerdo con la información divulgada por el mandatario.
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“¡Iniciaron las obras de la ALO Sur!”, señaló Sánchez Perico al presentar los principales datos de la infraestructura. El alcalde destacó que, después de años de espera, esta conexión comienza a convertirse en una realidad para la movilidad entre Bogotá y el suroccidente de Cundinamarca.
La nueva vía conectará el sector de Chusacá, en Sibaté, con la Calle 13, en Bogotá, y está concebida como una alternativa para distribuir parte del tráfico que actualmente se concentra en corredores como la Autopista Sur.
Detalles de las obras del megaproyecto ALO Sur
La ALO Sur tendrá una longitud total de 24,5 kilómetros y será construida en doble calzada. El proyecto también contempla la rehabilitación de parte del corredor vial existente.
La infraestructura tendrá conexiones con puntos estratégicos de Bogotá y Soacha y contará con dos intersecciones a desnivel, una de ellas ubicada en Canoas, Soacha, mientras que la otra estará relacionada con la conexión de la ALO con la Calle 13.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) había establecido que la fase de construcción tendría un plazo de cuatro años y que la entrada en operación se realizaría de manera gradual. Durante los primeros dos años se contempla la puesta en servicio de la calzada oriental, mientras que en los dos siguientes avanzaría la habilitación de la calzada occidental.
En una primera etapa, la calzada oriental funcionará de manera bidireccional, con circulación en los sentidos sur-norte y norte-sur. Posteriormente, con la culminación de las unidades funcionales restantes, entraría en operación la segunda calzada.
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La construcción está organizada en diferentes unidades funcionales. Las primeras intervenciones corresponden a los sectores que conectan Canoas con el río Bogotá, continúan hacia la proyección de la Avenida Bosa y avanzan hasta la Avenida de las Américas y la Calle 13.
En la Unidad Funcional 1 se contempla el mejoramiento y rehabilitación de 9,5 kilómetros de la calzada oriental entre la intersección Canoas y el estribo norte del puente sobre el río Bogotá. Allí también está prevista la construcción del enlace a desnivel de Canoas.
La Unidad Funcional 2, de 6,1 kilómetros, comprende dos tramos. El primero contempla la rehabilitación de 1,8 kilómetros entre el puente sobre el río Bogotá y la proyección de la Avenida Bosa. El segundo contempla la construcción de 4,3 kilómetros entre la proyección de la Avenida Bosa y la Avenida de las Américas.
Por su parte, la Unidad Funcional 3 comprende el tramo entre la Avenida de las Américas y la intersección con la Calle 13, con 3,3 kilómetros de nueva calzada oriental y la primera etapa del enlace de la ALO con la Calle 13.
Estas intervenciones hacen parte de la primera fase del corredor y son las que permitirán que la nueva infraestructura comience a tomar forma mientras continúa la construcción del resto del proyecto. Uno de los principales problemas que busca atender la obra es la concentración de vehículos en los corredores que conectan Bogotá con Soacha y el sur de Cundinamarca.
La Autopista Sur cumple un papel fundamental para la entrada y salida de mercancías de la capital. La ANI ha señalado que por este corredor circula una parte importante de la carga que abastece a Bogotá y que posteriormente se dirige hacia el centro y occidente del país.
Por eso, la ALO Sur está planteada como una vía alternativa que permita distribuir los flujos de vehículos y generar nuevas posibilidades de conexión hacia el occidente de Bogotá.
La intervención no estará limitada a las calzadas para vehículos. El proyecto contempla una alameda de 9,5 kilómetros dentro de Bogotá, entre el estribo norte del puente sobre el río Bogotá y la Calle 13. Ese espacio tendrá cerca de 153.000 metros cuadrados, distribuidos entre andenes, zonas verdes y ciclorruta.
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También se contempla una ciclorruta en el costado occidental de la ALO Sur, entre la intersección Canoas y el parque arqueológico Canoas, con una longitud aproximada de 3,2 kilómetros. Además, el proyecto dejará una reserva de espacio para una eventual implementación futura de un sistema de transporte masivo, como TransMilenio.