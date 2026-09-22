Colombia pide a Costa Rica eliminar visa para colombianos y avanzar hacia reciprocidad migratoria

El presidente Abelardo De la Espriella solicitó a Costa Rica revisar el requisito de visa que actualmente deben cumplir los ciudadanos colombianos para ingresar a ese país.
Durante el encuentro bilateral con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, realizado en Barranquilla, el mandatario planteó avanzar hacia condiciones de reciprocidad migratoria entre los dos países.
“Le solicité a la señora presidenta estudiar la posibilidad de avanzar hacia condiciones de reciprocidad migratoria en materia de visado para nuestros ciudadanos. Hoy Colombia no les exige visa a los costarricenses, pero Costa Rica sí exige visa”, señaló De la Espriella.
Recibe nuestro boletín en tu correo
El mandatario agregó que Fernández se comprometió a revisar la solicitud de acuerdo con los procedimientos internos de Costa Rica.
“Entiendo que en otros gobiernos eso podía ser necesario, pero en este, en el que vamos a compartir información e inteligencia, créame que no voy a dejar que se le pase la basura para Costa Rica”, agregó De la Espriella.
¿Cómo funciona actualmente el sistema de visas?
Actualmente, los ciudadanos colombianos necesitan visa para ingresar a Costa Rica. La Embajada y Consulado de Costa Rica en Colombia señala que los colombianos están dentro de las nacionalidades que requieren visa para ingresar al país.
Para turismo o negocios, Costa Rica contempla una visa para una sola entrada y para estadías inferiores a 90 días. El trámite se realiza ante el Consulado General de Costa Rica en Colombia y requiere agendar una cita y presentar la documentación correspondiente.
Existen, sin embargo, excepciones al requisito de visa. Por ejemplo, determinados ciudadanos colombianos que tengan visas o residencias vigentes que permitan múltiples ingresos a Estados Unidos o Canadá, bajo las condiciones establecidas por las autoridades costarricenses, pueden ingresar sin tramitar una visa costarricense.
También hay una excepción para quienes hagan una escala internacional en Costa Rica inferior a 12 horas y permanezcan dentro del aeropuerto sin pasar por los controles migratorios.
Del otro lado, Colombia no exige visa a los ciudadanos de Costa Rica. La propia Cancillería colombiana registra a Costa Rica entre los países cuyos ciudadanos pueden ingresar a Colombia sin visa.
De esta manera, la propuesta del Gobierno colombiano busca modificar la situación actual para que los ciudadanos de ambos países tengan condiciones migratorias similares.