ANH anuncia nueva estrategia para impulsar la exploración de petróleo y gas en Colombia

El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Ernesto Forero, dio a conocer algunos detalles del plan de acción que viene desarrollando el Gobierno Nacional en materia de exploración de hidrocarburos.
“Estamos construyendo una estrategia que permita responder para cada oportunidad qué recurso necesita Colombia, qué información tenemos, qué inversionista puede desarrollarlo y cuál es el instrumento de asignación más adecuado”, destacó Forero.
Las declaraciones del directivo se dieron en el marco de su intervención en el XXIII Congreso Colombiano de Petróleo, Gas y Energía de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energía y Tecnologías Afines (Acipet), en Bucaramanga, en donde también anunció el lanzamiento de la iniciativa Oportunidades Exploratorias 2026.
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De acuerdo con el presidente de la ANH, la entidad dará inicio con los ciclos de conocimiento del subsuelo, un espacio técnico destinado a compartir el proceso de maduración de oportunidades exploratorias, contrastar información, identificar necesidades de conocimiento y acercar progresivamente el potencial del subsuelo colombiano a quienes toman decisiones de inversión.
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“Debemos fortalecer el conocimiento del subsuelo. La reducción de adquisición sísmica, de la perforación exploratoria y de la generación de nueva información limita la capacidad del Estado para administrar los recursos y la del inversionista para adoptar decisiones. Sin información no hay prospectos maduros. Sin prospectos maduros no hay decisiones de inversión. Y sin inversión no habrá nuevos descubrimientos”, resaltó.
En esa línea, el funcionario también hizo énfasis en cómo la “fragilidad” de las reservas actuales de petróleo y gas, así como la falta de actividad, podría impactar el abastecimiento futuro del país.
“Necesitamos recuperar la actividad exploratoria de la que de manera deliberada renunciamos. La producción que hoy sostiene al país es el producto de resultados, decisiones, inversiones y descubrimientos hechos años atrás. Sin exploración, hoy no tendremos las reservas que necesitaremos mañana”.
Así mismo, reiteró que el objetivo central es recuperar el liderazgo técnico de la ANH para transformar la información del subsuelo en inversiones, reservas, incremento de producción y desarrollo regional. Además de hacer un llamado a la academia para participar de esa conversación de manera activa.
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