Gobierno De La Espriella decretará emergencia por el fenómeno de El Niño

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, afirmó en debate en el Congreso de la República que el Gobierno va a decretar una emergencia a causa del fenómeno de El Niño. Esta medida, agregó, será expedida el próximo lunes, 28 de septiembre.
“Con la emergencia decretada, la Superintendencia Financiera inmediatamente le permita a la banca congelar por lo menos tres o cuatro meses, como hicieron con el Covid, el pago de las deudas”, dijo.
Según lo manifestó el ministro del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, la administración Petro no habría dejado un plan concreto con la finalidad de enfrentar la ola de calor, en la cual resultarían golpeados mercados clave del agro, la ganadería y la energía.
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Lo anterior se debe a que una ola de calor afectaría de manera directa la oferta de alimentos a causa de la falta de agua. La productividad en el sector caería y los costos de producción aumentarían en Colombia. La vulnerabilidad de este mercado se refleja en que 72 % de la agricultura depende del agua lluvia, por lo que tanto los cultivos como la ganadería tienen pocas opciones para amortiguar un déficit hídrico a largo plazo.
Las cifras del mismo operador del mercado eléctrico, XM, señalaron que existe una alta de probabilidad de que este fenómeno continúe hasta finales de 2026 e incluso el primer cuatrimestre de 2027. Lo anterior significaría que Colombia podría sufrir una de las oleadas de calor más fuertes en los últimos 75 años.
Adicionalmente, una reducción de las lluvias haría disminuir las áreas sembradas, lo que tendría como consecuencia pérdidas de cosecha. Estudios de Corficolombiana revelaron que el plátano, la yuca, la caña de azúcar, la papa y el arroz serían los que sufrirían el mayor impacto, ya que tienen una alta representatividad en las áreas sembradas de Colombia.
Pero no solo los productos agropecuarios se verían afectados. En la ganadería, la producción de leche también sufriría afectaciones, habría un aumento de la mortalidad del ganado por desnutrición y por la falta de agua. Por si lo anterior fuera poco, si bajan los niveles del agua y se afectan los ecosistemas, la pesca también sufriría impactos.
Corficolombiana ejemplificó lo anterior al señalar que durante El Niño de 2015 y 2016, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que la productividad agropecuaria se redujo hasta 5 %. También hubo una caída en la producción de leche en cerca de 4,9 %.
Este fenómeno se repitió en 2023 y 2024, y en ese momento el Ministerio de Agricultura afirmó que más de 23.980 hectáreas de cultivos resultaron afectadas y cerca de 69.000 hectáreas de pasturas sufrieron las consecuencias por la falta de agua. Adicionalmente, la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) afirmó que tuvo pérdidas por $122.400 millones y que cerca de 86 % de ese total se derivó del impacto en la producción de leche.
Consecuencias en el PIB del agro y la inflación de alimentos
El mismo estudio de Corficolombiana adicionó que el impacto de El Niño sobre el crecimiento económico de esta industria se ha ubicado históricamente en 0,9 puntos porcentuales. Lo anterior quiere decir que, si el PIB agrícola de Colombia crece en un periodo de clima normal 3,9 %, durante una ola de calor el alza sería de hasta 3 %. Los datos apuntaron a que, por lo menos dentro de los indicadores del PIB, la pesca sería uno de los segmentos más afectados, a este rubro le siguen el café, la silvicultura, la ganadería y los cultivos.
Sin embargo, este no es un efecto inmediato, sino que se presenta, en muchos casos, entre uno y tres trimestres después, ya que las consecuencias se evidencian con los ciclos de cosecha y siembra, según afirmó la corporación.
También hay un impacto en la inflación de alimentos, ya que, si hay una menor oferta, se presentan mayores alzas en los precios, particularmente en los perecederos. Lo anterior se ejemplifica en que, durante un fenómeno de El Niño moderado, la inflación de alimentos aumentaría un punto porcentual, y en uno de alta intensidad, las alzas pueden llegar a ser de 3,9 puntos porcentuales. Como se mencionó anteriormente, los más afectados son el plátano, la papa, el arroz y la leche, los cuales son alimentos del día a día de los colombianos y representan aproximadamente 17 % de la canasta familiar.
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