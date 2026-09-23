El Congreso Colombiano de la Construcción 2026 se toma Cartagena: estos serán los temas y panelistas clave de esta edición

La industria de la construcción llegó a 2026 en medio de una coyuntura marcada por desafíos para la reactivación del sector y con la necesidad de avanzar en la recuperación de las regiones afectadas por el sismo del 10 de agosto. En este escenario, la vivienda y la actividad edificadora vuelven a ocupar un lugar relevante en la discusión sobre empleo, inversión, confianza y crecimiento.
El Congreso Colombiano de la Construcción 2026, organizado por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), será el principal escenario para hablar de estos y otros temas clave para la economía del país, en medio de un proceso que también será determinante para los próximos cuatro años: el Plan Nacional de Desarrollo del nuevo gobierno.
El evento, que se llevará a cabo del 21 al 23 de octubre en del Centro de Convenciones de Cartagena, busca trascender su agenda tradicional y convertirse en un espacio de conversación sobre el presente y el futuro del país.
Una mirada de país: el congreso que busca trascender al sector
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Este espacio –al que han sido invitados representantes del Gobierno, empresarios, autoridades territoriales, expertos nacionales e internacionales y líderes de diferentes sectores de la economía, como Leonardo Villar, gerente del Banco de la República– centrará la conversación en cómo anticipar el futuro y transformar el presente, con una agenda que abordará asuntos como vivienda, inteligencia artificial, sostenibilidad, desarrollo urbano, innovación, longevidad y crecimiento económico.
El Congreso también tendrá una mirada desde los territorios en el panel ‘Colombia se construye desde las regiones’ al que fueron invitados la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, y los alcaldes de algunas de las principales ciudades del país.
La agenda económica del país será debatida en el panel moderado por Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, y al que también se invitó María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval; Juan Carlos Gómez, presidente de la Fundación Grupo Social; Juan Carlos Mora, presidente de Grupo Cibest; y Miguel Cortés, presidente de Grupo Bolívar.
Los espacios académicos incluirán a expertos nacionales e internacionales como César García, Jim Biggs y Melissa Gong, quienes abordarán asuntos relacionados con economía plateada y longevidad; Raj Ahuja, creador del concepto 100-Year City; Edward Glaeser, profesor de Harvard y especialista en desarrollo urbano, innovación y crecimiento económico; el pianista Felipe Gómez, quien abordará la relación entre música y liderazgo; Shawn Kanungo, estratega de innovación e inteligencia artificial quien nos llevará a reimaginar el futuro con el poder de la IA.
Además de esta agenda, el Congreso contará con un cóctel de bienvenida y una muestra comercial, espacios diseñados para propiciar el encuentro entre los asistentes, fortalecer relaciones y generar nuevas oportunidades de relacionamiento empresarial.
Vivienda y recuperación, parte clave de la conversación
Uno de los asuntos que estará en el centro de la coyuntura es la reconstrucción de las viviendas afectadas por el sismo del 10 de agosto. Este proceso no se limita a un trabajo sobre la parte física de los inmuebles, sino que plantea una discusión más amplia sobre cómo deben recuperarse los territorios y qué papel puede desempeñar la construcción en esa tarea; la recuperación de las zonas afectadas debe ir de la mano con la reactivación del sector, un motor clave para la generación de empleo, la confianza y el crecimiento económico del país.
En ese sentido, construir no consiste únicamente en desarrollar nuevos proyectos de vivienda o renovar estructuras existentes. También implica discutir cómo quieren vivir los colombianos durante las próximas décadas, cómo se planifican las ciudades y de qué manera la recuperación habitacional puede avanzar de forma articulada con la reactivación de la industria edificadora.
El sector tiene, además, una relación directa con diferentes actividades de la economía y con la generación de empleo. Por eso, la recuperación de las zonas afectadas puede convertirse en una oportunidad para movilizar capacidades, inversión y actividad económica en los territorios.
El Congreso Colombiano de la Construcción 2026 plantea esta conversación en un momento en el que el diálogo entre Gobierno, empresas, sector financiero y autoridades regionales adquiere especial relevancia para discutir los retos de la industria y las condiciones que permitirán impulsar nuevos proyectos.
Serán tres días en Cartagena, donde los actores que participan en la cadena de la construcción y de otros sectores relacionados con el desarrollo del país sumarán esfuerzos para ‘Reconstruir, Reactivar y Avanzar’.
Más información e inscripciones en el siguiente enlace:
https://camacol.co/congreso-camacol