Las nuevas megaobras que tendrá Bogotá y la Sabana para mejorar el acceso al aeropuerto El Dorado

Bogotá y la Sabana de Occidente avanzan en la estructuración de tres nuevos corredores viales que buscan mejorar la conexión regional con el Aeropuerto Internacional El Dorado y reducir la dependencia de las calles 13 y 80.
El proyecto hace parte del Circuito Aeroportuario o Circuito de El Dorado, que toma forma con un convenio entre la Agencia Regional de Movilidad (ARM), el municipio de Funza y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).
El acuerdo contempla recursos para realizar los estudios de prefactibilidad y factibilidad de tres corredores: la Avenida Luis Carlos Galán Sarmiento (Avenida La Esperanza), la Carrera 103 y Avenida TAM (Carrera 129).
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La directora general de la ARM, Claudia Mercado, destacó que la iniciativa responde a uno de los principales desafíos de movilidad de la Sabana de Occidente: “No hay aeropuerto si no hay visión regional”, señaló Mercado, al explicar la importancia de generar nuevas alternativas de conexión entre Bogotá, Funza y el entorno de El Dorado.
Actualmente, la Calle 13 y la Calle 80 concentran buena parte de los desplazamientos entre Bogotá y los municipios del occidente de Cundinamarca. Por estos corredores salen de Bogotá cerca de 108.000 viajes de vehículos de carga, además de movilizarse diariamente pasajeros y mercancías relacionadas con la actividad logística de la región.
La alta concentración de viajes genera congestión y velocidades que pueden llegar a máximos de 25 km/h.
Estos son los tres corredores que se estudiarán
El convenio analizará tres corredores, la Avenida Luis Carlos Galán Sarmiento (avenida La Esperanza): se proyecta entre la Carrera 103 y el límite con Funza. El corredor permitirá una nueva conexión entre Bogotá y Funza y avanzará inicialmente en la fase de prefactibilidad.
La Carrera 103 conectará la Avenida La Esperanza con la avenida El Dorado (calle 26), acercando este corredor al entorno del aeropuerto. Para esta vía se desarrollará la fase de factibilidad.
Y la Carrera 129 – Avenida TAM, se plantea entre la avenida Centenario (Calle 13) y la Avenida La Esperanza, conectando dos de los principales ejes de movilidad del occidente de Bogotá. También avanzará en la fase de factibilidad.
Una vez culminen los estudios y, posteriormente, se ejecuten las obras que resulten viables, estos corredores podrían ofrecer una conexión regional adicional hacia el occidente, complementaria a la Calle 63.
El objetivo es contar con más alternativas de movilidad hacia el Aeropuerto El Dorado y la Sabana de Occidente y disminuir la presión que actualmente recae sobre las Calles 13 y 80.
El convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027 e incluye la contratación de consultorías e interventorías para desarrollar los estudios y hacer seguimiento a los productos.
En el caso de Funza, el proyecto cobra especial importancia porque el municipio concentra el 23,9 % del área concesionada del Aeropuerto Internacional El Dorado.
Los estudios también incorporarán el concepto de “calles completas”, con andenes, cicloinfraestructura, zonas verdes y condiciones de seguridad vial para los usuarios.
Bajo el convenio, la ARM aportará los recursos y profesionales para revisar y hacer seguimiento a los estudios. Funza administrará los recursos y adelantará la contratación de la consultoría e interventoría, mientras que el IDU brindará acompañamiento técnico y entregará los documentos técnicos de soporte relacionados con los corredores.
La iniciativa es resultado de mesas técnicas desarrolladas durante 2026 entre Funza, el IDU, la ARM y la Secretaría Distrital de Planeación, además de la formalización del interés de Funza en agosto de este año.